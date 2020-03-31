ATEŞİ ÇIKMAYAN İRANLI HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, ÖKSÜREREK POLİSTEN KURTULMAYA ÇALIŞTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ATEŞİ ÇIKMAYAN İRANLI HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, ÖKSÜREREK POLİSTEN KURTULMAYA ÇALIŞTI - Son Dakika

ATEŞİ ÇIKMAYAN İRANLI HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, ÖKSÜREREK POLİSTEN KURTULMAYA ÇALIŞTI

6 saat önce

İranlı hırsızlık şüphelisi, sağlıkçılar gelince bu kez hastaneye gitmemek için 'vallahi koronavirüslü değilim' diye yalvardı.

ATEŞİ ÇIKMAYAN İRANLI HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, ÖKSÜREREK POLİSTEN KURTULMAYA ÇALIŞTI, System.String[]

-İranlı hırsızlık şüphelisi, sağlıkçılar gelince bu kez hastaneye gitmemek için 'vallahi koronavirüslü değilim' diye yalvardı.

Murat  DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,  BEYOĞLU'nda  turistlerin pasaportlarını çaldığı iddiasıyla  yakalanan İran uyruklu kişi,  polis merkezine götürüleceği sırada öksürmeye başladı. Özel giyimli sağlıkçılar tarafından yapılan kontrolde ateşi düşük çıkan şüpheli,, hastaneye gitmemek için bu kez de "Vallahi korona değilim" diyerek yalvardı.

Olay, Kabataş Tramvay Durağı'nda dün saat 18.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, turistlerin pasaportlarını çaldığı iddia edilen İran uyruklu bir kişi, ihbar üzerine Kabataş'ta polis tarafından yakalandı. Şüpheli  polis merkezine götürülmek üzere araca bindirilecekken bir anda öksürmeye başladı. Hırsızın koronavirüslü olabileceğinden şüphelenen polis, durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Koronavirüse karşı özel giyimli sağlık çalışanları, polis tarafından tramvay durağındaki kullan-at satış noktasında muhafaza altına alınan hırsızın ateşini ölçtü. Şüpheli,  ateşinin düşük çıkmasına rağmen tedbir amaçlı olarak hastaneye götürülmek istendi. Hastaneye gitmek istemeyen şüpheli, ambulansa bindirilirken kendisine eşlik eden polislere bu kez  'vallahi korona değilim' diyerek yalvardı. Şüphelinin kontrol için bir süre tutulduğu kullan-at satış noktası bir görevli tarafından dezenfekte edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Koronavirüs şüphesi olan kişiden genel ve yakın detaylar

-Kabataş tramvay durağından detay görüntü

- Polis ekiplerinden detay görüntü

-Sağlık ekiplerinden detay görüntü

-Meraklı kalabalıktan detay görüntü

-Sağlık ekiplerinin şüpheli üzerinde sağlık kontrolü yapması

-Şüphelinin sağlık polis ekiplerine kendisinden koronavirüs olmadığını söylemesi

-Şüphelinin ambulansa alınıp götürülmesi

-Genel ve yakın detaylar


Kabataş, Polis, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 10:37 Kaynak: DHA

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ŞU AN BURADASINIZ: ATEŞİ ÇIKMAYAN İRANLI HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, ÖKSÜREREK POLİSTEN KURTULMAYA ÇALIŞTI - Son Dakika
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