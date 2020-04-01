Ateşi olan, ilçeye giremiyor - Son Dakika

AYDIN'ın Söke ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında denetim yapan güvenlik güçleri, ilçe giriş ve çıkışlarında vatandaşları kontrolden geçiriyor. Sağlık ekipleri vatandaşların ateşini ölçerken, yüksek olanlar hastaneye gönderiliyor.

Koronavirüs nedeniyle Aydın'ın tüm ilçelerinde polis ve jandarma ekipleri, arama noktalarında sağlık ekiplerinin de desteğiyle sıkı denetimler yapıyor. Söke ilçesinde ise Didim- Milas Karayolu üzerinde polis ve jandarma noktasında denetim gerçekleştiriliyor. İlçeye giren sürücüler ve yolcular, sağlık ekipleri tarafından ateş ölçer cihazı ile tek tek kontrol ediliyor. Yapılan kontrollerde ateşi yüksek olanlar, sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alınarak, hastaneye gönderiliyor.