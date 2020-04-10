Ateşi ölçülen vatandaşlara maske dağıtıldı - Son Dakika

Sabah 08.00 ila 16.00 saatleri arasında kurulan pazarın 2 girişinde konuşlanan zabıta ekipleri sabahtan pazar esnafını gün içerisinde de alışverişe gelen vatandaşları karşılarken, elektronik ateş ölçerle vücut ısısı ölçümünü gerçekleştirdi. Maskesi olmayan yaklaşık 600 vatandaşa maske dağıtıldığı öğrenilirken pazarcı esnafı da koronavirüs salgını nedeniyle alışveriş yapmaya gelen vatandaşlara ihtiyacı olan ürünlere dokunmadan seçmeleri konusunda bilgilendirmede bulundu. - ÇORUM

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Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu