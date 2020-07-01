Ateşi yüksek çıkan yolcu koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Ateşi yüksek çıkan yolcu koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, polisin durdurduğu otobüste yaptığı kontrolde bir yolcunun ateşi 39.5 derece çıkınca koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Otobüs dezenfekte edilip, yolcuların bilgileri alındıktan sonra aracın hareket etmesine izin verildi.

Dün gece, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale- Sakarya seferini yapan otobüsü polis kontrol noktasında durdurdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcuların ateşleri ölçüldü. Otobüste 24 numaralı koltukta bulunan Serhat T.'nin ateşi 39.5 ve 39.3 olarak ölçüldü. Yapılan görüşmede Serhat T. aktif şikayetlerinin öksürük, nefes darlığı ve kusma olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Serhat T. otobüsten indirilerek izole edildi. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi Serhat T.'yi koronavirüs şüphesi ile hastaneye götürdü.

Otobüsten indirilen yolcuların filyasyon çalışması kapsamında bilgileri alınarak, durum hakkında bilgi verildi. Otobüs ve polis noktası ise belediye ekiplerince dezenfekte edildi. Araç personelinin ve yolcuların bilgilerinin alınmasının ardından yolcular araca binerek Sakarya'ya gitti. Hastaneye yatırılan Serhat T.'nin ise koronavirüs testleri yapıldığı öğrenildi.