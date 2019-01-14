Son Dakika Haberleri: Ateşi Yükselen Çocuğa Bol Sıvı Verilmelidir"

Ateşi Yükselen Çocuğa Bol Sıvı Verilmelidir"

38 dakika önce

Vize Devlet Hastanesinde görevli çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Tuğba Demircan, ateşi yükselen çocuğa bol sıvı verilmesi gerektiğini bildirdi.

Ateşi Yükselen Çocuğa Bol Sıvı Verilmelidir
Vize Devlet Hastanesinde görevli çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Tuğba Demircan, ateşi yükselen çocuğa bol sıvı verilmesi gerektiğini bildirdi.

Demircan, yaptığı yazılı açıklamada, bebeklik ve çocukluk çağında anne babaları en çok endişelendiren durumların başında ateş geldiğini belirtti.

Ateşi yükselen bir çocukla karşılaştığında ilk yapılması gerekenin üzerindeki giysilerinin çıkarılması gerektiğini bildiren Demircan, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Ateşi yükselen çocuklar titremektedir, üşüme hissi vardır. Bu nedenle çocuk soyulması gerekirken yanlışlıkla kalın giysiler giydirilmekte ve üzeri örtülmektedir. Bu tür davranışlardan kaçınılmalıdır. Ortam ısısının 22-24 derecenin üzerinde olmamasına dikkat edilmelidir.Ateşli çocuğa bol sıvı verilmelidir. Ilık duş aldırmakta yararlı olacaktır.

Çocuğunuz ne yemek istiyorsa kabul edilebilir miktarlarda izin verilmelidir. Okula giden çocuklar ateş 24 saat yükselmeyinceye dek evde istirahat etmelidir. Alın, şakaklar, koltuk altı, kasıklar ve bacak arkalarına ıslak ve ılık kompres uygulanması, ateşi düşürmede oldukça etkili bir yöntemdir. Soğuk su ve alkol, ateşte daha fazla yükselmeye sebep olabilecek titreme yaratacağından, kullanılmamalıdır. Uygulanan kompresler sık sık değiştirilmelidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:08 Kaynak: AA

Anne, Vize, Sağlık
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