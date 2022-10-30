PKK'lı teröristten video montajla büyük vurgun! Örgütü dolandırdığını itiraf etti - Son Dakika
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PKK'lı teröristten video montajla büyük vurgun! Örgütü dolandırdığını itiraf etti

30.10.2022 15:42
PKK'lı teröristten video montajla büyük vurgun! Örgütü dolandırdığını itiraf etti

Terör örgütü PKK/KCK'nın alt yapılanması "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" içinde şehir içi eylemlere katılan örgüt üyesi, video montajıyla eylem yaptığını örgütün üst yönetimine söyleyerek örgütü dolandırdığını itiraf etti.

Antalya'da orman yakma eylemi gerçekleştirecekleri sırada yakalanan terör örgütü PKK'nın 7 üyesi tutuklandı. Soruşturma çerçevesinde Bursa'da kiralanan bir evde el yapımı patlayıcı (EYP) ve yanıcı madde ele geçirilirken, örgütün alt yapılanması olan "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" olarak adlandırılan ve şehir içi eylemlerde yer alan M.U'nun video montajıyla eylem yaptığını örgütün üst yönetimine söyleyerek, PKK/KCK'dan para alıp örgütü dolandırdığı ortaya çıktı. Zanlı ifadesinde örgütü dolandırdığını itiraf etti.

TALİMATLAR ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bursa ve Antalya'daki şüphelilerle irtibatı olduğu tespit edilen M.U. ve C.K isimli şüphelilerin Bursa'da kiraladıkları evde kundaklama eylemleri ve EYP yapımında kullanılan çok sayıda patlayıcı ve yanıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.U.'nun PKK/KCK terör örgütünün kamuoyunda eylemlerini üstlendiği alt yapılanması olan Ateşin Çocukları İnisiyatifi olarak adlandırılan ve şehir içi eylemlerde yer alan yapıdan başta Antalya, Bursa, Muğla ve Tekirdağ olmak üzere Türkiye'nin çeşitli yerlerinde orman yakma ve eylem yapılacak alanlara yönelik keşif yapma konusunda talimatlar aldığı ortaya çıktı.

PKK terör örgütünün ateşi kendini yaktı! Teröristten video montajla büyük vurgun

ÖRGÜT PARA GÖNDERMİŞ

İrtibatlı olduğu örgüt mensupları tarafından kendisine internet tabanlı uygulamalar üzerinden gönderilen haritalar üzerinde ormanlık alanlar ve tarlaların işaretli olduğu eylem yapılabilecek noktaların keşfini yapan M.U., ifadesinde keşif faaliyetleri esnasında çektiği videoları irtibatlı olduğu örgüt mensuplarına gönderdiğini, kendisinden keşif yaptığı alanları yakmak amacıyla malzeme bulmasının ve EYP hazırlamasının istendiğini, bu hazırlıkları yapması için terör örgütünün kendisine para gönderdiğini anlattı. Örgüt üyesinin ayrıca geçmiş yıllarda meydana gelen orman yangını görüntülerini montajlayarak kendileri tarafından yapılmış yeni bir eylem gibi terör örgütü mensuplarına gönderdiği, çektikleri görüntü ve videolar karşılığı para alarak örgütü de dolandırdığını itiraf ettiği ortaya çıktı.

PKK terör örgütünün ateşi kendini yaktı! Teröristten video montajla büyük vurgun

BİR YILDA 302 OLAY

Terör örgütünün son yıllarda yaşamış olduğu hezimeti gizleyebilmek ve kitlesine halen var olduğunu ispatlayabilmek için kamuoyuna ve özellikle basına yansıyan asayiş olaylarını bile örgüt adına kendileri yapmış gibi sahiplenme yoluna gittiği, geçmiş yıllara ait orman yangınları ve kundaklama görüntülerinin üst yönetim tarafından kendi eylemleri gibi sahiplenilerek örgüte müzahir haber ajanslarında yayınlanıp terör eylemi olarak üstlenildiği tespit edildi. 2022 yılı içerisinde Türkiye'nin iç sınırlarında 302 olayın terör örgütü alt yapılanmalarınca üstlenildiği, bu olaylardan 119'unun hiç gerçekleşmediği, sadece 8 olayın terör örgütü ve sempatizanları tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Murat Adıyaman: chp ve ortakları na görede ormanları devlet yakıyormuş pkk biz yaktık diyor onlar hayır devlet otel yakmak için yaktı diye pkkyı aklamaya çalışıyor yazıklar olsun. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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Antalya, Bursa, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa PKK'lı teröristten video montajla büyük vurgun! Örgütü dolandırdığını itiraf etti - Son Dakika

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