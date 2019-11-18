Ateşin etrafında oturuyorlardı, patlamayla neye uğradıklarını şaşırdılar

Ateşin etrafında oturan 3 kişinin çığlık çığlığa kaçış anı kamerada

İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde, yanan bir ateşin etrafından oturan 3 kişi, patlamayla neye uğradığını şaşırdı. Olay anı ise saniye saniye bir kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye olay, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Fevzi Çakmak'daki bir evin bahçesinde 3 kişi, yanan ateşin etrafından sohbet ediyordu. 3 kişi sohbet ederken biranda patlama meydana geldi. 2'si kadın 3 kişi, olay sonrasında etrafa kaçıştı ve üzerine sıçrayan ateşi elbiselerinden söndürdü.

Büyük korku yaşayan 3 kişinin kaçış anları da kameralara yansıdı. Görüntülerde, sohbet eden ve ateşin parlamasıyla korkuya kapılan 3 kişinin çığlık çığlığa etrafa kaçıştığı görülüyor.

3 kişinin yanına yaklaşan bir kadınında büyük korku yaşayarak parlamadan uzaklaştığı kameraya yansıyor. Patlamanın sebebi ise daha sonra anlaşıldı. Ateşe atılan konserve kutusunun genleşmesi nedeniyle olayın yaşandığı öğrenildi.