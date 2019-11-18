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Ateşin etrafında oturuyorlardı, patlamayla neye uğradıklarını şaşırdılar

6 saat önce

Ateşin etrafında oturuyorlardı, patlamayla neye uğradıklarını şaşırdılar Ateşin etrafında oturan 3 kişinin çığlık çığlığa kaçış anı kameradaİZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde, yanan bir ateşin etrafından oturan 3 kişi, patlamayla neye uğradığını şaşırdı.

Ateşin etrafında oturuyorlardı, patlamayla neye uğradıklarını şaşırdılar

Ateşin etrafında oturan 3 kişinin çığlık çığlığa kaçış anı kamerada

İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde, yanan bir ateşin etrafından oturan 3 kişi, patlamayla neye uğradığını şaşırdı. Olay anı ise saniye saniye bir kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye olay, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Fevzi Çakmak'daki bir evin bahçesinde 3 kişi, yanan ateşin etrafından sohbet ediyordu. 3 kişi sohbet ederken biranda patlama meydana geldi. 2'si kadın 3 kişi, olay sonrasında etrafa kaçıştı ve üzerine sıçrayan ateşi elbiselerinden söndürdü.

Büyük korku yaşayan 3 kişinin kaçış anları da kameralara yansıdı. Görüntülerde, sohbet eden ve ateşin parlamasıyla korkuya kapılan 3 kişinin çığlık çığlığa etrafa kaçıştığı görülüyor.

3 kişinin yanına yaklaşan bir kadınında büyük korku yaşayarak parlamadan uzaklaştığı kameraya yansıyor. Patlamanın sebebi ise daha sonra anlaşıldı. Ateşe atılan konserve kutusunun genleşmesi nedeniyle olayın yaşandığı öğrenildi.

Ateşin etrafında oturuyorlardı, patlamayla neye uğradıklarını şaşırdılar

Torbalı, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:16 Kaynak: İHA
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