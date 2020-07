Ateşin kahramanı itfaiyeciler, haftada 160 yangına müdahale ediyor - Son Dakika

Ateşin kahramanı itfaiyeciler, haftada 160 yangına müdahale ediyor

Yaz mevsimi ile birlikte her gün çok sayıda yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, son aylarda her haftada ortalama 160 yangına müdahale ederek, hem can hem de mal kaybını önlemeye çalışıyor

ELAZIĞ - Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da yaz ile birlikte yangınlar arttı, ateşin kahramanları olarak bilinen itfaiye ekipleri yoğun mesai harcamaya başladı. 24 saat esasına göre çalışan itfaiye ekipleri, kentte son aylarda her hafta yaklaşık 160 yangına müdahale etmeye başladı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülke genelinde yaz nedeniyle yangınlar arttı. Elazığ'da da son haftalarda günlük 20-25 yangın, haftada ise 160'ın üzerinde yangın meydana gelmeye başladı. Yangınların çoğunluğunun anız ve ağır hasarlı binalarda olduğu öğrenildi. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde bulunan 110 kişilik ekip de 24 saat aralıksız görev başında kalarak yangınlara zamanında müdahale ederek hem can hem de mal kaybının önlenmesi için yoğun mesai harcıyor. Avrupa standartlarında ekipmanlara sahip olan itfaiye ekipleri, yangın ihbarı ile birlikte zaman kaybetmeden olay yerine giderek canlarını tehlikeye atıp mücadelesini veriyor.

Yaz mevsimi dolayısıyla yangınlarda büyük bir artış olduğunu belirten İtfaiye Müdürü İbrahim Halil Başgün, "Arazi ve depremden sonra ağır hasarlı binalarda meydana gelen yangınlar oldu. Yangının çıkması için burada her türlü ortam müsait. Sıcaklıklar 40 derecenin üstünde özellikle güneşteki sıcaklıklar 45 dereceyi buluyor. Bir sigara izmariti, cam şişe veya arazide yakılmış bir piknik ateşi olsun bunlar yangınlara davetiye çıkarmakta. Biz bu konularda vatandaşlarımızı zaman zaman uyarmaktayız. Özellikle yaz mevsimi dikkatli olalım. Ormanlarımız, arazilerimiz, evlerimiz ve araçlarımız yanmasın. Araçlarda özellikle cam şişeler bırakmayalım. Onlar zaman zaman mercek vazifesi görmekte ve yangınlara davetiye çıkarmaktadır. Bunun dışında sigaramızı içtikten sonra söndürmeden kesinlikle dışarı atmayalım. Yangının çıkması için zaten her türlü ortam müsait dikkatli olup tedbirlerimizi en üst seviyede tutalım. Tedbir hem kendi can ve mal güvenliğimiz açısından hem de milli servet açısından son derece önemli. Bu kurallara riayet edersek mutlaka bunun faydasını göreceğiz" dedi.

"Avrupa standartlarında bir itfaiyeye sahibiz"

Elazığ'da büyük bir deprem yaşandığını ve ağır hasarlı binalarda da zaman zaman yangınlar olduğunu dile getiren Başgün, "Bu yangınlar hem tehlikeli hem de personelimiz içeri girdiği zaman risk altında oldukları için mümkün mertebe dışarıdan müdahale etmeye çalışıyoruz. Elazığ Belediyesi Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın desteği ile Avrupa standartlarında bir itfaiyeye sahibiz. Ekibimiz son derece tecrübeli. Şu anda Avrupa'daki bir itfaiyeci hangi araç gereç malzemesini kullanıyorsa yangına müdahale ederken hangi koruyucu malzemeleri kullanıyorsa biz de Elazığ İtfaiyesi olarak onları kullanıyoruz. Günde 20'nin üzerinde yangına müdahale ediyoruz. Yangınların bu kadar fazla olması bizleri de yormakta. Zaman zaman tüm personellerimizi toplayıp yangınlara müdahale ediyoruz. En önemli şeylerden birisi tedbirdir. Evlerde tüplerimizden tutun doğalgazımıza kadar araçlarımızda alacağımız önlemlere kadar dikkat etmemiz lazım. Mutlaka araçlarımızda yangın söndürme tüpü bulunduralım. Çatılarda yanıcı maddeleri bulundurmayalım. Tedbirlerimizi alırsak yangınların büyük bir ölçüde önüne geçmiş oluruz. Geçen hafta 168 yangına müdahale ettik. 37 kurtarma faaliyeti yürüttük. 27 tane ruhsat verdik. İtfaiye yoğun bir şekilde bu konularda faaliyet göstermektedir. 168 yangın az değil. Bir hafta içerisinde çıkan yangınların kimisi zaten çok büyük oluyor. Güçlü bir itfaiyemiz var. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak 24 saat teyakkuzda beklemekteyiz" ifadelerini kullandı.