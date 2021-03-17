Ateşin üzerine döktüğü benzinin parlamasıyla yanarak öldü - Son Dakika

Ateşin üzerine döktüğü benzinin parlamasıyla yanarak öldü
17.03.2021 12:24
SURİYE'nin El Bab kentinde evinin bahçesinde ateşin üzerine döktüğü benzinin parlamasıyla yaralanıp Gaziantep'e getirilerek tedaviye alınan Şehe El Ahmet (37), kurtarılamadı.
SURİYE'nin El Bab kentinde evinin bahçesinde ateşin üzerine döktüğü benzinin parlamasıyla yaralanıp Gaziantep'e getirilerek tedaviye alınan Şehe El Ahmet (37), kurtarılamadı.
Şehe El Ahmet isimli kadın, El Bab bölgesinde evinin bahçesinde yaktığı ateşin üzerine benzin döktü. Benzinin bir anda parlamasıyla kıyafetleri alev alan kadın ağır yaralandı. El Bab Hastanesi'ndeki ilk müdahale sonrası Gaziantep'i getirilen kadın 25 Aralık Devlet Hastanesi'ndeki Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. Ancak Şehe El Ahmet, doktorların tüm çabasına karşın bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.2 çocuk annesi kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası ailesi tarafından defnedilmek üzere Suriye'ye götürüldü.
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