 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ateşkes 2 gün uzatıldı! İsrail'in gün yüzü göstermediği 33 Filistinli daha artık serbest - Son Dakika

Ateşkes 2 gün uzatıldı! İsrail'in gün yüzü göstermediği 33 Filistinli daha artık serbest

İsrail ve Hamas arasındaki esir takası anlaşması, 4. gününde 2 gün daha uzatıldı. Bu kapsamda Hamas elindeki 11 İsrailliyi daha serbest bıraktı. Buna karşılık İsrail hapishanelerinden Filistinli 30'u kadın, 3'ü çocuk 33 esir salıverildi.

Ateşkes 2 gün uzatıldı! İsrail\'in gün yüzü göstermediği 33 Filistinli daha artık serbest
28.11.2023 - 07:28,  Güncelleme: 07:48
Abone Ol

İsrail ve Hamas arasında yaşanan çatışmalara cuma günü insani ara verildi. Rehine takasının 4'üncü gününde ateşkes 2 gün daha uzatılırken Hamas, Gazze'de tuttuğu 11 İsrailli rehineyi daha serbest bırakarak Kızılhaç görevlilerine teslim etti. Daha sonra ise İsrail hapishanelerinden Filistinli 30'u kadın, 3'ü çocuk 33 esir özgürlüğüne kavuştu.

GAZZE'DE ATEŞKES 2 GÜN DAHA UZATILDI

Gazze Şeridi'nde 24 Kasım saat 07.00'de başlayan insani aranın sona ermesine saatler kala önemli bir gelişme yaşandı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ansari yaptığı açıklamada, Katar'ın devam eden arabuluculuk çalışmaları kapsamında Gazze Şeridi'ndeki insani aranın 2 gün daha uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Hamas'tan da anlaşmayı doğrulayan açıklama geldi. Ateşkesin önceki ateşkesle aynı koşullar altında 2 gün daha uzatılması konusunda Katar ve Mısır'la mutabakata vardıklarını açıkladı.

Ateşkes 2 gün daha uzatıldı! İsrail'in gün yüzü göstermediği 33 Filistinli daha serbest kaldı

ATEŞKES SÜRESİNCE 186 ESİR ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU

İsrail ve Hamas arasındaki 4 günlük geçici ateşkesin başladığı 24 Kasım Cuma gününden bu yana taraflar arasında 4 kez esir takası gerçekleştirilirken toplamda 175 kişi özgürlüğüne kavuştu.

11 İSRAİLLİ BIRAKILDI

Dün de İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'de bulunan 11 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiği belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatında şu ana kadar 51 İsrailli serbest bırakılmış oldu.

Ateşkes 2 gün daha uzatıldı! İsrail'in gün yüzü göstermediği 33 Filistinli daha serbest kaldı

3'Ü ÇOCUK 30 KADIN SERBEST KALDI

Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanelerinden Filistinli 30'u kadın, 3'ü çocuk 33 esir salıverildi. Salıverilen esirlerden işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayanlar, Uluslararası Kızılhaç Örgütüne ait otobüsle İsrail Ofer Askeri Hapishanesi'nden ayrılarak Ramallah'a gitti. İsrail askerleri, Filistinli esirleri karşılamak üzere Beytunya beldesinde toplananlara göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermiyle müdahale etti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı.

Ateşkes 2 gün daha uzatıldı! İsrail'in gün yüzü göstermediği 33 Filistinli daha serbest kaldı

FİLİSTİNLİLERİN EVLERİNE BASKIN

Doğu Kudüs'te yaşayan çocuk esirler de İsrail polisi tarafından ailelerine teslim edildi. İsrail polisi, Doğu Kudüs'te serbest bırakılan Filistinli esirlerin evlerinin etrafında konuşlandı, yollarda kontrol noktaları kurdu. Bazı Filistinli esirlerin evlerini basan İsrail polisi, ailelere "herhangi bir kutlama yapılmaması ve evlerde toplanılmaması" uyarısında bulundu.

Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerinden 16 yaşındaki Filistinli esir kız çocuğu Nüfuz Hammad, İsrail hapishanesinde yaklaşık 2 yıl tutuklu kaldıktan sonra evine dönünce ailesi, sevinç gözyaşlarını tutamadı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Yahudi yerleşimciyi bıçaklama girişiminde bulunduğu iddiasıyla 12 yıl hapis cezası verilen Hammad, kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmemişti.

Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında Gazze Şeridi'nden 50 İsrailli kadın ve çocuk esir, İsrail hapishanelerinden de 150 Filistinli kadın ve çocuk esir serbest kalmış oldu.

Doğu Kudüs, Filistin, İsrail, Hamas, Gazze, İnsan Hakları, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika İnsan Hakları Ateşkes 2 gün uzatıldı! İsrail'in gün yüzü göstermediği 33 Filistinli daha artık serbest - Son Dakika


11:38
Fotokapana yakalanan Anadolu Parsı asaletiyle büyüledi Fotokapana yakalanan Anadolu Parsı asaletiyle büyüledi
11:31
Bahçeli'den yerel seçim mesajı: Ankara ve İstanbul'da zilleti sallayıp indireceğiz Bahçeli'den yerel seçim mesajı: Ankara ve İstanbul'da zilleti sallayıp indireceğiz
11:27
Aldatılan adam, karısını böyle yakaladı Aldatılan adam, karısını böyle yakaladı
10:56
İspanya Dışişleri Bakanı'ndan Hakan Fidan'a sıcak karşılama İspanya Dışişleri Bakanı'ndan Hakan Fidan'a sıcak karşılama
10:49
Kız çocuğu, arkadaşını kör kuyuya böyle attı! Dehşet anları kamerada Kız çocuğu, arkadaşını kör kuyuya böyle attı! Dehşet anları kamerada
10:15
Açlık sınırı 14 bin lirayı aştı Açlık sınırı 14 bin lirayı aştı
10:14
CHP'ye mi, AK Parti'ye mi katılacak? İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker rengini belli etti CHP'ye mi, AK Parti'ye mi katılacak? İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker rengini belli etti
10:04
Özel, Akşener'le görüşmek için İYİ Parti'deki karışıklıkların son bulmasını bekleyecek Özel, Akşener'le görüşmek için İYİ Parti'deki karışıklıkların son bulmasını bekleyecek

Son Dakika
11:38 Fotokapana yakalanan Anadolu Parsı asaletiyle büyüledi
11:31 Bahçeli'den yerel seçim mesajı: Ankara ve İstanbul'da zilleti sallayıp indireceğiz
11:27 Aldatılan adam, karısını böyle yakaladı
10:57 397 kiloluk yaban domuzunu avladı
10:56 İspanya Dışişleri Bakanı'ndan Hakan Fidan'a sıcak karşılama
10:49 Kız çocuğu, arkadaşını kör kuyuya böyle attı! Dehşet anları kamerada
10:14 CHP'ye mi, AK Parti'ye mi katılacak? İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker rengini belli etti
10:15 Açlık sınırı 14 bin lirayı aştı
10:10 Bu saat aralığına dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yağış ve fırtına uyarısı
10:04 Özel, Akşener'le görüşmek için İYİ Parti'deki karışıklıkların son bulmasını bekleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2023 11:53:15. #1.13#
SON DAKİKA: Ateşkes 2 gün uzatıldı! İsrail'in gün yüzü göstermediği 33 Filistinli daha artık serbest - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement