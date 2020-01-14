Ateşkes için 1 gün süre isteyen General Hafter metni imzalamadan Moskova'dan ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ateşkes için 1 gün süre isteyen General Hafter metni imzalamadan Moskova'dan ayrıldı - Son Dakika Dünya

Ateşkes için 1 gün süre isteyen General Hafter metni imzalamadan Moskova'dan ayrıldı

6 saat önce

Libya'da süren iç savaşın sonlanması için Türkiye ve Rusya'nın ortak girişimiyle Moskova'da düzenlenen görüşme sonrası taraflardan General Halife Hafter'in ateşkes metnini imzalamadan şehirden ayrıldığı belirtildi. Hafter, pazartesi yapılan toplantıda söz konusu metni imzalamak için süre istemişti

Ateşkes için 1 gün süre isteyen General Hafter metni imzalamadan Moskova'dan ayrıldı, System.String[]

Libya'da süren iç savaşın sonlanması için Türkiye ve Rusya'nın ortak girişimiyle Moskova'da düzenlenen görüşme sonrası taraflardan General Halife Hafter'in ateşkes metnini imzalamadan şehirden ayrıldığı belirtildi.


Hafter, pazartesi günü yapılan toplantıda söz konusu metni imzalamak için 1 gün süre istemişti.

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Halife Hafter, Moskova, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:09 
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