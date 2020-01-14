Ateşkes için 1 gün süre isteyen General Hafter metni imzalamadan Moskova'dan ayrıldı

Libya'da süren iç savaşın sonlanması için Türkiye ve Rusya'nın ortak girişimiyle Moskova'da düzenlenen görüşme sonrası taraflardan General Halife Hafter'in ateşkes metnini imzalamadan şehirden ayrıldığı belirtildi.



Hafter, pazartesi günü yapılan toplantıda söz konusu metni imzalamak için 1 gün süre istemişti.