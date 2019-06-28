"Ateşkes için Trump'ın ikna edilmeye ihtiyacı yok"
12 dakika önce
– ABD Hükümeti'nden üst düzey bir yetkili, Çinli delegelerin ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile bir ticaret gerginlikleri konusunda bir ateşkes ilan etmek için ikna etmek için uğraşmaları gerekmediğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:54 Kaynak: DHA
– ABD Hükümeti'nden üst düzey bir yetkili, Çinli delegelerin ABD Başkanı Donald Trump
'ın Çin ile bir ticaret gerginlikleri konusunda bir ateşkes ilan etmek için ikna etmek için uğraşmaları gerekmediğini söyledi.
İsmi açıklanmayan yetkili, Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping
ile görüşmesi öncesinde hisse senedi piyaslarındaki harekeleri yakından izlediğini söyledi.
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