Son Dakika Haberleri: "Ateşkes için Trump'ın ikna edilmeye ihtiyacı yok"
Son Dakika Ekonomi Haber

"Ateşkes için Trump'ın ikna edilmeye ihtiyacı yok"

12 dakika önce

– ABD Hükümeti'nden üst düzey bir yetkili, Çinli delegelerin ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile bir ticaret gerginlikleri konusunda bir ateşkes ilan etmek için ikna etmek için uğraşmaları gerekmediğini söyledi.

– ABD Hükümeti'nden üst düzey bir yetkili, Çinli delegelerin ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile bir ticaret gerginlikleri konusunda bir ateşkes ilan etmek için ikna etmek için uğraşmaları gerekmediğini söyledi.
İsmi açıklanmayan yetkili, Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesi öncesinde hisse senedi piyaslarındaki harekeleri yakından izlediğini söyledi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:54 Kaynak: DHA
çin, ABD, ateşkes, donald trump, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump ile Kim'in benzerleri, G-20 esnasında Osaka'da barda sahne aldı Rusya Lideri Putin ve ABD Lideri Trump, Türkiye'yi konuştu Yılın tabanca ödülü Türk markasına ABD'de büyük şirketler ekonomik durgunluğa hazırlanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 16:06:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Ateşkes için Trump'ın ikna edilmeye ihtiyacı yok"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]