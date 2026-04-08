Ateşkes öncesi İran'a ağır darbe: Petrokimya ve alüminyum tesisleri vuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ateşkes öncesi İran'a ağır darbe: Petrokimya ve alüminyum tesisleri vuruldu

Ateşkes öncesi İran\'a ağır darbe: Petrokimya ve alüminyum tesisleri vuruldu
08.04.2026 01:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu’da ilan edilen 2 haftalık ateşkes yürürlüğe girmeden hemen önce, İran’ın sanayi kalbi ABD ve İsrail tarafından hedef alındı. İran devlet kaynaklarından alınan bilgilere göre; Huzistan eyaletindeki Emir Kebir Petrokimya Tesisi ile Arak kentindeki stratejik alüminyum üretim tesislerine eş zamanlı hava saldırıları düzenlendi. Sanayi altyapısını felç etmeyi amaçlayan operasyon sonrası stratejik tesislerde yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Orta Doğu’da 2 haftalık geçici ateşkesin kabul edilmesinden hemen önce, İran’ın kritik sanayi altyapısına yönelik büyük bir saldırı dalgası gerçekleştirildi. İran basını, ABD ve İsrail’in stratejik öneme sahip petrokimya ve alüminyum tesislerini hedef aldığını duyurdu.

MAHŞEHR'DE PETROKİMYA TESİSİ ALEVLER İÇİNDE 

Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr’de bulunan Emir Kebir Petrokimya Tesisi, düzenlenen saldırının ardından yangın yerine döndü. Tesisin gökyüzünü kaplayan dumanlar kilometrelerce uzaktan görülürken, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Huzistan Vali Yardımcısı Veliullah Heyati, saldırıyı doğrularken olayda can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

ARAK'TA SANAYİ TESİSLERİ HEDEF ALINDI 

Saldırıların bir diğer adresi ise Merkezi eyaletinin başkenti Arak oldu. Vali Yardımcısı Hasan Kameri, şehirdeki dev alüminyum üretim tesisi dahil olmak üzere iki ayrı sanayi bölgesinin vurulduğunu bildirdi. Arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirten Kameri, güvenlik gerekçesiyle halka tesislerin çevresinden uzak durmaları çağrısında bulundu.

ATEŞKES ÖNCESİ SON HAMLE 

ABD ve İsrail’in, 2 haftalık ateşkes sürecine girmeden hemen önce gerçekleştirdiği bu operasyon, İran’ın sanayi gücünü zayıflatmaya yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. 

Orta Doğu, Saldırı, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika İran Ateşkes öncesi İran'a ağır darbe: Petrokimya ve alüminyum tesisleri vuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu

02:10
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
02:08
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
01:36
Trump, İran’la iki haftalık ateşkesi kabul etti
Trump, İran'la iki haftalık ateşkesi kabul etti
00:19
Eskişehir’de Günyüzü Kaymakamı Kurt kaza geçirdi: 1 ölü, 2 yaralı
Eskişehir’de Günyüzü Kaymakamı Kurt kaza geçirdi: 1 ölü, 2 yaralı
00:16
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli’den ilk açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli'den ilk açıklama
00:01
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 02:38:25. #7.13#
SON DAKİKA: Ateşkes öncesi İran'a ağır darbe: Petrokimya ve alüminyum tesisleri vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.