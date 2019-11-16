Son Dakika Haberleri: Ateşkese rağmen İsrail'in Gazze saldırıları devam ediyor
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Ateşkese rağmen İsrail'in Gazze saldırıları devam ediyor

6 saat önce

İsrail ve Filistin arasında varılan ateşkesin üçüncü gününde İsrail Gazze'ye hava saldırılarına devam etti.

Ateşkese rağmen İsrail'in Gazze saldırıları devam ediyor, System.String[]

İsrail ve Filistin arasında varılan ateşkesin üçüncü gününde İsrail Gazze'ye hava saldırılarına devam etti.

Taraflar arasında hafta başında görülen çatışmaların ardından varılan ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik roket saldırılarının Cumartesi günü sürdüğü belirtildi. İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'den İsrail'e gönderilen roketlere karşılık Hamas hedeflerini vurduklarını duyurdu. Filistin güvenlik güçleri de söz konusu saldırıların, ülkenin kuzeyinde yer alan iki Hamas merkezini hedef aldığını doğruladı.


Dünya

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:40 Kaynak: DHA
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