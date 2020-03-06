Ateşkesin ardından İdlib'de hayat normale döndü - Son Dakika

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Ateşkesin ardından İdlib'de hayat normale döndü
13 dakika önce
İdlib sokaklarından görüntüler İdlib kent merkezinden görüntüler İDLİB - Türkiye ve Rusya'nın İdlib'de ateşkes üzerinde anlaşmasının ardından İdlib'de hayat normale döndü.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:21 Kaynak: AA
İdlib sokaklarından görüntüler
İdlib kent merkezinden görüntüler İDLİB - Türkiye ve Rusya'nın İdlib'de ateşkes üzerinde anlaşmasının ardından İdlib'de hayat normale döndü.
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