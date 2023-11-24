Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla Gazze'ye saldırıları 4 günlüğüne durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak insani ara başladı.
İnsani aranın başlamasından dakikalar öncesinde, Gazze Şeridi'ne en yakın İsrail şehri Sderot'un açıklarında silahlı çatışma, şiddetli patlama seslerinin sürdüğü gözlendi. Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne roketler atıldı ve bölgede saldırı sirenleri çaldı.
Dünyanın kilitlendiği 4 günlük geçici ateşkesin başlamasının hemen sonrasında bölgede yaşanan bir olay ise büyük tepkiye neden oldu.
İsrail ordusunun ateşkesin başlamasından hemen sonra bölgeye uçaklarla attığı tehdit bildirisinde "Savaş henüz bitmedi. Güneyden Kuzey'e gitmeyi düşünmeyin. Kendinizi tehlikeye atarsınız. Kuzeyden güneye geçebilirsiniz ama güneyden kuzeye geçemezsiniz" ifadelerini kullandığı görüldü.
Son Dakika › Uluslararası İlişkiler › İsrail ateşkesinin başlamasıyla uçakları kaldırdı! Gazze'ye binlerce tehdit bildirisi attılar - Son Dakika