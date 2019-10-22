Son Dakika Haberleri: Ateşkesin bitmesine saatler kala YPG'den 'tamamen çekildik' açıklaması
Son Dakika Dünya Ateşkesin bitmesine saatler kala YPG'den 'tamamen çekildik' açıklaması

Ateşkesin bitmesine saatler kala YPG'den 'tamamen çekildik' açıklaması

6 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nden üst düzey bir yetkili, Suriye'nin kuzeyindeki YPG güçlerinin "güvenli bölgeyi" terk ettiğini açıkladı. Aynı yetkili, SDG Komutanı Mazlum Kobani'nin anlaşma şartlarını tamamen yerine getirdiklerini söylediğini aktardı..

Ateşkesin bitmesine saatler kala YPG'den 'tamamen çekildik' açıklaması, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nden üst düzey bir yetkili, Suriye'nin kuzeyindeki YPG güçlerinin "güvenli bölgeyi" terk ettiğini açıkladı. Aynı yetkili, SDG Komutanı Mazlum Kobani'nin anlaşma şartlarını tamamen yerine getirdiklerini söylediğini aktardı.


ABD'den yapılan açıklamada YPG önderliğindeki güçlerin "güvenli bölgeyi" terk ettiklerini belirttikleri söylendi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, SDG, YPG, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:28 
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