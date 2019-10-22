Ateşkesin bitmesine saatler kala YPG'den 'tamamen çekildik' açıklaması
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Amerika Birleşik Devletleri'nden üst düzey bir yetkili, Suriye'nin kuzeyindeki YPG güçlerinin "güvenli bölgeyi" terk ettiğini açıkladı. Aynı yetkili, SDG Komutanı Mazlum Kobani'nin anlaşma şartlarını tamamen yerine getirdiklerini söylediğini aktardı..
Amerika Birleşik Devletleri'nden üst düzey bir yetkili, Suriye'nin kuzeyindeki YPG güçlerinin "güvenli bölgeyi" terk ettiğini açıkladı. Aynı yetkili, SDG Komutanı Mazlum Kobani'nin anlaşma şartlarını tamamen yerine getirdiklerini söylediğini aktardı.
ABD'den yapılan açıklamada YPG önderliğindeki güçlerin "güvenli bölgeyi" terk ettiklerini belirttikleri söylendi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:28
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