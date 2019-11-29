Ateşle oyun Erzurumlu Mehmet Can'ın kabusu oldu

Erzurum'da, arkadaşlarıyla yaktıkları ateşe çöpten topladıkları parfüm ve çakmak gazı attıktan sonra meydana gelen patlamada yüzü yanan Mehmet Can Gültekin, iyileşip okuluna gitmek istiyor.

Karayazı ilçesinin Dargut Mahallesi'nde yaşayan Şerife Gültekin'in oğlu 8 yaşındaki Mehmet Can Gültekin, 1 hafta önce arkadaşlarıyla evin önünde ateş yaktı.

Daha sonra çöpten topladıkları ve içinde parfüm ile çakmak gazı kutusu gibi eşyaların bulunduğu çantayı ateşe atan çocuklardan Gültekin, yaşanan patlamada ateşin üzerine düştü.

Yüzünde 2. ve 3. derece, vücudunun bazı yerlerinde ise hafif yanıklar oluşan Gültekin, ambulansla kaldırıldığı Karayazı Devlet Hastanesindeki ilk müdahale sonrası Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık Merkezinde tedavi altına alındı.

İyileşip okula gideceği günü bekliyor

Gültekin'in diğer 2 arkadaşı ise olayı hafif yanıklarla atlattı.

Tedavisi süren ve yaşadığı korkuyu unutamayan Gültekin, iyileşip okuluna gideceği günü umutla bekliyor.

Mehmet Can Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok korktuğunu ve yaşadıklarının aklından çıkmadığını anlattı.

Yüzünün ve vücudunun çeşitli yerlerinin yandığını aktaran Gültekin, okulundan geri kalması nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi.

"Ben yandım başka çocuklar yanmasın"

"Olay kabusum oldu." diyen Yakut, şöyle konuştu:

"Ateş yaktıktan sonra patlama oldu ve ateş yüzüme sıçradı. Yüzüm yandı, canım çok acıyor ve çok ağrım oluyor. Okulumu özledim. Çocuklar ateşle oynamasın, ben yandım başka çocuklar yanmasın. Tek isteğim, iyileşmek ve okula gitmek."

Mehmet Can'ın annesi Şerife Gültekin de çocuğunun evin dışında ateş yaktığını sonradan fark ettiğini belirterek, "Çocukların ateşle oynadığını görünce yanlarına gitmek istedim. Tam gideceğim esnada patlama oldu ve çocuğum yandı. Ambulansla hastaneye kaldırdık. Jandarma olay yerine gelince parfüm ve çakmak gazı kutusunun ateşe atılması sonucu patlama meydana geldiğini söyledi." diye konuştu.

Çok üzüldüğünü ifade eden anne Gültekin, ailelerden çocukları konusunda daha dikkatli olmalarını istedi.