Ateşlenen Oğlu İçin İlkyardım Çağırdı, Karakolluk Oldu

"17 yaşındaki oğlum Batuhan ateşlendi.

"17 yaşındaki oğlum Batuhan ateşlendi. Çocuk fenalaştı. Annesi eve sağlık görevlilerini çağırdı. Ben de işten geldim. Eve gelen ilkyardım ekipleri yatakta yatan hasta oğlumu muayene etmek yerine adeta tartakladılar. Suratına sert bir tokat vurdular. Çocuğu sarstılar. Ben de onları, daha düzgün müdahale etmeleri konusunda uyardım. Bu kez ters ve sert bir ses tonuyla, 'Neden hastaneye götürmediniz. Bizi neden çağırdınız' diye çıkıştılar. Bunun üzerine evde bulunan kadın akrabamız, 'Sizin göreviniz bu. Sizi çağıracağız tabi' sözleriyle onları uyardı. Akrabamıza bağırınca biz de evi terk etmelerini istedik. Çünkü artık muayene etmek yerine bizimle kavgaya başladılar. Başka bir ilkyardım ekibi çağıracaktık."



'OĞLUMUN OLAYLA İLGİSİ YOK'



"Evi terk eden iki sağlık görevlisi arabalarına binince durumu merkeze bildirmişler ve başka sağlık görevlisini çağırmışlar. Bir süre sonra başka biri geldi. Sokakta onlarla konuştu. Ben de yanlarına indim. Yanımda da çocuklar ve başka insanlar da vardı. Yeni gelenle konuşurken birisi önce benim karın boşluğuma dirsekle vurdu. Yapmaması konusunda uyardım. Yanımızdaki görevli de gördü. Ardından beni tehdit edip, aynı şekilde bir kez daha vurdu. Böylece aramızda kavga başladı. Olay yerine gelen polis, sağlık görevlilerinin şikayeti üzerine ben ve oğlum Hakan hakkında soruşturma başlattı. Adam yaralamakla suçlanıyoruz. Oğlumun olayla hiç ilgisi yok. O bir şey yapmadı. Yaptığı tek şey evi terk etmelerini söylemesi. Ben de avukatla konuştum, suç duyurusunda bulunacağım."

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