Son Dakika Haberleri: Ateşleyicilik Belgesi'nde değişiklik

Ateşleyicilik Belgesi'nde değişiklik

34 dakika önce

Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ateşleyicilik Belgesi'nde değişiklik, System.String[]
Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:25 

Ekonomi
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