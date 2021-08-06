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Ateşli düğün eğlencesine polis müdahale etti - Son Dakika

Ateşli düğün eğlencesine polis müdahale etti

06.08.2021 09:38
Ateşli düğün eğlencesine polis müdahale etti, System.String[]

Esenyurt'ta bir grup yabancı uyruklu şahıs, düğün eğlencesi için yol kapatarak ateş yaktı.

Esenyurt'ta bir grup yabancı uyruklu şahıs, düğün eğlencesi için yol kapatarak ateş yaktı. Gelin ve damadın öncülünde ateş etrafında toplanıp dans eden grubun eğlencesi, polisin müdahalesiyle son buldu. Yabancı uyruklu şahısların o sıra dışı düğün eğlencesi ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Zafer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir grup yabancı uyruklu bir grup, düğün sonrasında eğlenmek için yolu kapatarak sokak ortasına ateş yaktı. Gelin ve damat öncülüğünde ateşin etrafında toplanan grup, dans ederek dakikalarca eğlendi. Bir süre sonra çevredeki vatandaşların düğün eğlencesinden rahatsızlık duyması üzerine polislere haber verildi. Ateş yakılan sokağa gelen polis ekipleri duruma müdahale ederek ateşli düğün eğlencesine son verdi. Yabancı uyruklu grubun o sıra dışı eğlencesinden geriye ise çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler kaldı.

(Hakan Polat - Erdal Can İçelli/İHA)

Ateşli düğün eğlencesine polis müdahale etti

Esenyurt, Polis, Düğün, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ateşli düğün eğlencesine polis müdahale etti - Son Dakika


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