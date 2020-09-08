"Ateşli havaleyi ihmal etmeyin!" - Son Dakika

"Ateşli havaleyi ihmal etmeyin!"

Günümüzde her 25 çocuktan birinin ateşli havale geçirdiğini belirten Çocuk Nörolojisi Uzmanı Dr. Ece Gültekin, "Ateşli havale geçiren çocukların çoğunda beyin hasarı kalmaz ve epilepsi (sara) hastalığı gelişmez.

Günümüzde her 25 çocuktan birinin ateşli havale geçirdiğini belirten Çocuk Nörolojisi Uzmanı Dr. Ece Gültekin, "Ateşli havale geçiren çocukların çoğunda beyin hasarı kalmaz ve epilepsi (sara) hastalığı gelişmez. Ancak bu tür riskler daha çok uzun süren, tekrarlayan veya vücudun tek yarısında ortaya çıkan nöbetlerde daha sıktır. Bu yüzden bu tip kompleks nöbetlerde EEG, tomografi veya MR (Manyetik Rezonans) görüntüleme gibi ileri tetkiklerin yapılması gerekebilir" dedi.

Uzmanlar çocuklarda en sık görülen nöbet şekli olan ateşli havalenin, yeni bebek sahibi aileleri en çok korkutan olayların başında geldiğine dikkat çekiyor. Ateşli havaleyi 'küçük çocuklarda ateşle birlikte tetiklenen nöbetler' olarak tanımlayan İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa Çocuk Nörolojisi Uzmanı Dr. Ece Gültekin, havale geçiren bebek veya çocuklarda yüksek ateşle birlikte kollarda ve bacaklarda kasılmalar meydana geldiğini söyledi.

EN SIK 2 YAŞINDA GÖRÜLÜYOR

Ateşli havalenin en sık 2 yaş civarında görüldüğünün altını çizen Çocuk Nörolojisi Uzmanı Dr. Ece Gültekin, hastalığın diğer önemli belirtilerini ise şöyle aktardı;

"Nöbetler beyin hücrelerinin normal dışı aktivitesi sonucu ortaya çıkan istemsiz hareketlerdir. Burada ateş, normal dışı aktivitelerin ortaya çıkmasını kolaylaştırmaktadır. Bu istemsiz hareketler çok farklı şekillerde olabilmekle birlikte genellikle o esnada çocuk etrafta olanlara ve söylenenlere tepkisiz kalır. Gözleri sabit bakabilir, kayabilir. Cildinin rengi morarabilir, kasılma, titreme veya gevşeme olabilir."

ATEŞ DÜŞMEZSE ÇOCUK DOKTORUNA BAŞVURUN

Havalelerin sıklıkla müdahale edilmeksizin kendiliğinden durduğunu işaret eden Uzman Dr. Ece Gültekin, uzun süren havalelerin ise nadir olmakla birlikte tıbbi müdahaleyi gerektirdiğini belirtti. Uzm. Dr. Ece Gültekin, "Havaleyi önlemek için ateşli hastalık sırasında çocuğun kilosuna uygun dozda ateş düşürücüler verilebilir, ılık duş ve kompres yapılabilir. Yüksek ateş istenmeyen bir durumdur, tüm uğraşılara rağmen ateş düşürülemiyor ya da tekrarlıyorsa, acil olarak bir çocuk doktoruna başvurulması uygun olacaktır" diye konuştu.

KESİNLİKLE SARSMAYIN

Çocuk havale geçirirken ilk yapılması gerekenin paniğe kapılmadan çocuğu güvende tutmaya çalışmak olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Gültekin alınması gereken diğer tedbirleri ise şöyle anlattı:

"Çocuğun istemsiz hareketler sırasında zarar görmemesi için o anda etrafında kesici, delici, sert cisimler varsa uzaklaştırılmalıdır. O esnada çocuğu sarsarak, nöbet sırasındaki hareketlerine engel olarak nöbeti sonlandırmaya çalışmak, dişlerini sıktığında parmak ya da kaşık gibi sert cisimleri ağzına sokmak doğru değildir. Çocuğu yana doğru yatırarak solunum yolunun açıklığını sağlamak en doğru girişim olacaktır. Böyle bir durumda ehil olmayan kişilerce yapılan ilk müdahale, çocuğa yarardan çok zarar da verebilir."

25 ÇOCUKTAN BİRİ HAVALE GEÇİRİYOR

Ateşin aslında vücudun kendini savunma mekanizmalarından biri olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Ece Gültekin, her yüksek ateşin çocuğun havale geçirmesiyle sonuçlanmayacağını vurgulayarak şu bilgileri verdi: "Her yüksek ateş durumunda çocuk havale geçirmeyebilir. Hatta ateşli havaleler ateşin başlangıç döneminde daha sık olur. Bu nedenle bazen öncesinde ateş fark edilmeyip ancak çocuk havale geçirdiğinde anlaşılabilir. Ateş derecesi yüksek olduğunda havale geçirme riski daha fazla olmakla birlikte bazı çocuklar daha düşük ateş dereceleri ile de havale geçirebilir. Yaklaşık her 25 çocuktan biri hayatında en az 1 kez ateşli havale geçirir. Ailede ateşli nöbet geçirmiş olan akrabaların olması durumunda havale geçirme riski daha fazladır. Yine ne kadar küçük yaşta geçirirse, tekrarlama riski de o denli artar."

UZUN SÜREN NÖBETLERE DİKKAT!

Ateşli havalelerin genellikle herhangi bir beyin hasarı bırakmayacağını, gelişme geriliği yapmayacağını, bilişsel beceriler ve okul başarısında kişinin yaşıtlarından belirgin farklılıklar oluşturmayacağını söyleyen Uzm. Dr. Ece Gültekin, bazı istisna durumları ise şöyle aktardı;

"Ateşli havale geçiren çocukların çoğunda epilepsi (sara) hastalığı da gelişmez. Ancak bu tür riskler daha ziyade uzun süren, tekrarlayan veya vücudun tek yarısında ortaya çıkan nöbetlerde daha sıktır. Bu tip kompleks nöbetlerde EEG, tomografi veya MR (Manyetik Rezonans) görüntüleme gibi ileri tetkiklerin yapılması gerekebilir. Bunun dışında bazen gerekli durumlarda nöbet geçirmeyi önleyici ilaçlar da kullanılabilmektedir. Bu durumda çocuk ve çocuk nöroloji hekimleri ile görüşülerek ateşli havalenin nedenin ve risk faktörlerinin iyi saptanması gerekir."


- İstanbul

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 10:07 - Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Ateşli havaleyi ihmal etmeyin!' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Aboubakar, sözleşmesinin feshi için Porto'yla anlaştı Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında yapılması planlanan toplantı 10 Eylül'e ertelendi Sardinya Adası'ndan iki kilo kum kaçırmaya çalışan turiste bin dolar ceza kesildi Bergüzar Korel, hasta çocukların ailesinden tanıtım yapmak için para isteyen ünlü isimlere ateş püskürdü Toplu taşımada 'ayakta yolcu' kısıtlaması nasıl uygulanacak? Merak edilen soru son genelgeyle yanıt buldu Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti RTÜK, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözleriyle ilgili inceleme başlattı TIR'la çarpışan motosikletteki 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti Fidye için kaçırılan İranlı iş adamı yaşadığı işkenceyi anlattı: Dayaktan bayılmamam için şekerli su içirdiler Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada 75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi Jose Sosa'dan transfer itirafı: Fenerbahçe beni çok istedi Bu domates bildiklerinizden çok farklı! Bir kökten yüzün üzerinde ürün veriyor Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu
Son Dakika: Tüm Türkiye'de meskenler hariç her alanda maske takmak zorunlu oldu Son Dakika: Tüm Türkiye'de meskenler hariç her alanda maske takmak zorunlu oldu         
14:22
Son Dakika: 81 ilde yürürlüğe girecek! Restoran ve kafeteryalara bu gece itibariyle müzik kısıtlaması geliyor Son Dakika: 81 ilde yürürlüğe girecek! Restoran ve kafeteryalara bu gece itibariyle müzik kısıtlaması geliyor         
13:53
Mason Greenwood ve Phil Foden'ın otele çağırdığı kadınlar kendilerini savundu: Futbolcu olduklarını bilmiyorduk Mason Greenwood ve Phil Foden'ın otele çağırdığı kadınlar kendilerini savundu: Futbolcu olduklarını bilmiyorduk         
13:50
Tekirdağ'da sergilenen 141 kiloluk dev orkinosu görenler gözlerine inanamadı Tekirdağ'da sergilenen 141 kiloluk dev orkinosu görenler gözlerine inanamadı         
13:48
Evinde ölü bulunan 140 kiloluk adamın cesedi vinçle çıkartıldı Evinde ölü bulunan 140 kiloluk adamın cesedi vinçle çıkartıldı         
13:40
Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır'ın tırnak içlerin erkek DNA'sı bulundu Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır'ın tırnak içlerin erkek DNA'sı bulundu         
13:34
Doğada kendiliğinden yetişen Çördük meyvesi, birçok organa iyi geliyor Doğada kendiliğinden yetişen Çördük meyvesi, birçok organa iyi geliyor         
13:28
Koyunlarını kurtlardan kurtarmak isterken yere düştü, ateş alan tüfekle ablasını öldürdü Koyunlarını kurtlardan kurtarmak isterken yere düştü, ateş alan tüfekle ablasını öldürdü         
13:18
Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı         
12:55
Markette dehşete düşüren görüntüler! Taciz ettiği kadın esnafı dakikalarca yumrukladı Markette dehşete düşüren görüntüler! Taciz ettiği kadın esnafı dakikalarca yumrukladı         
12:27
Vakaların arttığı bugünlerde Netflix CEO'sundan şaşırtan sözler: Evden çalışmanın hiçbir yararını görmedik Vakaların arttığı bugünlerde Netflix CEO'sundan şaşırtan sözler: Evden çalışmanın hiçbir yararını görmedik         
12:18
18 yaşındaki Sevilay'ı öldüren katil zanlısının olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı 18 yaşındaki Sevilay'ı öldüren katil zanlısının olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı         
12:17
Akrabaları tarafından darbedilen kadın: Ölmeden önce sesimizi duyun Akrabaları tarafından darbedilen kadın: Ölmeden önce sesimizi duyun         
12:09
Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu         
12:08
Beşiktaş'ta Douglas, PAOK maçında oynamak istemeyince kadro dışı bırakıldı Beşiktaş'ta Douglas, PAOK maçında oynamak istemeyince kadro dışı bırakıldı         
12:06
Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu         
11:55
Son Dakika! Ankara'da bir bankadan 4.4 milyon lira çalan güvenlik görevlisi paralarla birlikte yakalandı Son Dakika! Ankara'da bir bankadan 4.4 milyon lira çalan güvenlik görevlisi paralarla birlikte yakalandı         
11:30
Çukur dizisine dahil olan İrem Sak ilk kez kötü kadın rolüyle izleyiciyle buluştu Çukur dizisine dahil olan İrem Sak ilk kez kötü kadın rolüyle izleyiciyle buluştu         
10:41
5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi 5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi         
09:23
Saba Tümer, Mert Öcal'a hayran kaldı: Bu güzelliğin Survivor'da olduğunu bilseydim ben de giderdim Saba Tümer, Mert Öcal'a hayran kaldı: Bu güzelliğin Survivor'da olduğunu bilseydim ben de giderdim         
09:15
Makam odasındaki tecavüz skandalından sonra iki akademisyen açığa alındı Makam odasındaki tecavüz skandalından sonra iki akademisyen açığa alındı         
09:02
Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı         
08:36
Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş         
08:32
7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş 7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş         
08:28
Yerli otomobilin merkez üssünün de bulunduğu Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nin çatısında organik tarım yapılıyor Yerli otomobilin merkez üssünün de bulunduğu Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nin çatısında organik tarım yapılıyor         
08:05
Bloomberg, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı! Yunan yetkililer yorum bile yapamadı Bloomberg, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı! Yunan yetkililer yorum bile yapamadı         
23:36
Fatih Portakal, konuk olduğu Fox Ana Haber'de istifasının arka planını anlattı Fatih Portakal, konuk olduğu Fox Ana Haber'de istifasının arka planını anlattı         
22:03
İran, İran, "İdam etmeyin" diyen Trump'a karşılık ünlü güreşçi Afkari'nin itiraf videosunu yayınladı         
21:34
Banka transfer aracı kaza yapınca paralar etrafa saçıldı Banka transfer aracı kaza yapınca paralar etrafa saçıldı         
20:23
Ünlü futbolcu Luiz Adriano'nun eşi Ekaterine Dorozhko, arabasında Türkçe şarkı dinledi Ünlü futbolcu Luiz Adriano'nun eşi Ekaterine Dorozhko, arabasında Türkçe şarkı dinledi         
19:50
Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin ikinci maymununa da el konuldu Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin ikinci maymununa da el konuldu         
19:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2020 16:36:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Ateşli havaleyi ihmal etmeyin!" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei