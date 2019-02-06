Son Dakika Haberleri: Ateşli Silahla Yaralanan Kartala Müdahale

Ateşli Silahla Yaralanan Kartala Müdahale

34 dakika önce

Bartın'da, vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yılan kartalı, tedavi altına alındı.

Ateşli Silahla Yaralanan Kartala Müdahale, System.String[]
Bartın'da, vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yılan kartalı, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Arıönü köyünde yılan kartalı türündeki yırtıcı kuşun uçamadığını gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen müdürlük yetkilileri, kartalı tedavisi için veterinere götürdü. Kanadında saçma yarası olduğu tespit edilen kartala, veteriner hekim Tolga Kandıralı tarafından müdahale edildi.

Kandıralı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kartalın vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunduğunu söyledi.

Muayenede kartalın kanadında saçma olduğunu belirlediklerini aktaran Kandıralı, "Kartalın kanadındaki yaranın tedavisi yapıldı. Klinikte birkaç gün rehabilitasyonu yapıldıktan sonra doğal ortamına bırakılacak." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:10 Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bartın, Güncel
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