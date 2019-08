ATG CIP Salonu 8 Ağustos'ta açılıyor

Ankara Tren Garı (ATG) CIP Salonu, TCDD ve Vakıfbank iş birliğiyle 8 Ağustos'ta açılacak. Ankara Tren Garı CIP Salonu, TCDD Taşımacılık AŞ ve Vakıfbank iş birliğiyle TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Erol Arıkan, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'in katılımıyla 8 Ağustos 2019 tarihinde saat 11.00'de açılacak. Yılda 5 milyon 500 bin Yüksek Hızlı Tren (YHT) yolcu sirkülasyonu bulunan ATG'de hizmete verilecek 250 metrekarelik CIP Salonunda her türlü konfor dikkate alındı. İnternet ve yiyecek/içecek servisinin olduğu CIP Salonu'ndan, "YHT Business", "YHT Business Plus" ve "YHT Ekonomi Plus" bileti olanlar ile Vakıfbank'ın belirlediği Vakıfkart sahipleri yararlanabilecek. Ayrıca, TCDD ve Vakıfbank'ın diğer YHT garlarında da CIP Salonu açılması için iş birliğinin sürdürüleceği bildirildi.(Mevlüt Hasgül/İHA)