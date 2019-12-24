ATGB'den, Başkonsolos Davaz'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel ATGB'den, Başkonsolos Davaz'a ziyaret - Son Dakika

ATGB'den, Başkonsolos Davaz'a ziyaret

6 saat önce

Avrupalı Türk Girişimciler Birliği ( ATGB-ETUV ) Türkiye'nin Münster Başkonsolosu Ahmet Davaz'ı makamında ziyaret etti.

ATGB'den, Başkonsolos Davaz'a ziyaret, System.String[]

Avrupalı Türk Girişimciler Birliği ( ATGB-ETUV ) Türkiye'nin Münster Başkonsolosu Ahmet Davaz'ı makamında ziyaret etti. Başkonsolos Davaz, ATGB'nin, girişimcileri birleştirici çalışmalarından dolayı tebrik etti.


Başkonsolos Ahmet Davaz, girişimcileri önemsediklerini, özellikle Alman ve Avrupa ekonomisine katkıları inanılmaz ölçüde olduğunu belirterek, özellikle, gençlerin istihdam konusunda Türk uyruklu girişimcilerin sorumlulukları olduğunu ifade etti.


Başkonsolos Davaz, ATGB-ETUV'un yapmış olduğu çalışmalardan memnuniyet duyduğunu da kaydetti.


ATGB Genel Başkanı Karabüklü işadamı Orhan Buyurman ise Başkonsolos Ahmet Davaz'a yeni görevinden dolayı başarılar diledi.


Başkan Buyurman, "Başkonsolumuz Ahmet bey yıllardır tanımaktayız. Çok başarılı çalışmaları oldu. Milletin bir ve beraber olması konusunda çalışmalarını geçmişte olduğu gibi şimdide hayranla takip etmekteyiz. Bireysel başarılar sadece bireylere örnek olabilir fakat iş verenlerin organizeli çalışmaları sonucu workshop, seminer, konferanslar ve fuarlar tertip edilebilir, binlerce girişimci Avrupa'da kendi ürünlerini markalaştırabilir "dedi. - KARABÜK

Başkonsolos, Münster, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yeni Malatyasporlu Mina'nın ikinci kattan düşen oğlu komadan çıktı
Mahkeme kararı olmadan ad ve soyad değişimi süresi uzatıldı İbrahim Kalın, Değerli Konut Vergisi'nin 1 yıl ertelenebileceğini açıkladı Durumdan vazife çıkarıp köprüden suya atlayan garsonun haklı mutluluğu! 23 yaşındaki kızı kurtardı

Son Dakika Haberleri
21:16 Tekirdağ mhp'li aydın chp, kağıt üzerinde 6 okun 4'ünü kırmış -2 - Son Dakika
21:16 Balıkesir 'gümüş' kedi için doğum günü partisi - Son Dakika
21:16 Kolombiya'da iç çatışmada öldürülen sivillerin naaşları, kimsesizler mezarlıklarında aranıyor - Son Dakika
21:15 Demir yolunda cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi - Son Dakika
21:11 Hemodiyaliz hastaları paletli ambulansla kurtarıldı - Son Dakika
20:49 Durumdan vazife çıkarıp köprüden suya atlayan garsonun haklı mutluluğu! 23 yaşındaki kızı kurtardı - Son Dakika
20:08 Son dakika: Adana'da bir aracın sel sularına kapılmasının ardından kaybolan 2 kişi bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 21:18:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ATGB'den, Başkonsolos Davaz'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]