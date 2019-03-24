Athena Almanya'da Sahne Aldı
31 dakika önce
GLORIA Köln'de sahne alan grubu, Türklerin yanı sıra Alman müzikseverler de dinledi.
GLORIA Köln
'de sahne alan grubu, Türklerin yanı sıra Alman müzikseverler de dinledi. Grup eski ve yeni albümünlerinden oluşan repertuarlarıyla yaklaşık iki saat sahnede kaldı. 'Kafama Göre', 'Yaşamak Var Ya' gibi sevilen şarkılarını hayranları ile birlikte seslendiren grup konser sonunda ayakta alkışlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:08
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