Son Dakika Haberleri: Athena Almanya'da Sahne Aldı

Athena Almanya'da Sahne Aldı

31 dakika önce

GLORIA Köln'de sahne alan grubu, Türklerin yanı sıra Alman müzikseverler de dinledi.

Athena Almanya'da Sahne Aldı, System.String[]
GLORIA Köln'de sahne alan grubu, Türklerin yanı sıra Alman müzikseverler de dinledi. Grup eski ve yeni albümünlerinden oluşan repertuarlarıyla yaklaşık iki saat sahnede kaldı. 'Kafama Göre', 'Yaşamak Var Ya' gibi sevilen şarkılarını hayranları ile birlikte seslendiren grup konser sonunda ayakta alkışlandı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:08 

Köln, Güncel
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