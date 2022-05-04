Athena Tapınağı'nın bitişiğinde bar açıldı, giriş kapısı olarak kazı alanındaki tarihi kalıntılar kullanıldı! - Son Dakika
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Athena Tapınağı'nın bitişiğinde bar açıldı, giriş kapısı olarak kazı alanındaki tarihi kalıntılar kullanıldı!

04.05.2022 16:10

Side Antik Kenti'ndeki Athena Tapınağı'nın bitişiğindeki özel mülkte Apollon isimli bir bar açıldı. Daha önce restoran olarak işletilen barı açanlar, giriş kapısı olarak kazı alanındaki tarihi kalıntıları kullandı. Gelişmeyle ilgili suç duyurusunda bulunan Side Müze Müdürlüğü, olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

Manavgat'ta her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, denize sıfır Side Antik Kenti'nde M.S. 150'li yıllarda kurulan Roma tapınağı olan Apollon Tapınağı'nın hemen yanındaki özel mülkte 2 Mayıs akşamı 'Apollon' isimli gece kulübü açıldı. Side Müze Müdürlüğü denetiminde Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriştah Alanyalı başkanlığında kazı çalışmalarının da sürdüğü alanla sınır olan özel mülkte açılan gece kulübünün giriş kapısı olarak tarihi kalıntıların kullanılması tartışmalara yol açtı.

Apollon Tapınağı'na ihanete suç duyurusu

GİRİŞE ÖZEL IŞIKLANDIRMA BİLE YAPILDI

Yunan ve Roma müzik, uyum ve ışık tanrısı Apollon'a adanmış tapınağın yanındaki özel mülkte açılışı yapılan gece kulübüne müşteriler, giriş kapısı olarak kullanılan tarihi kalıntıların önünde kurulan x-ray cihazından geçerek içeri girebildi. Girişe, işletme sahipleri tarafından özel ışıklandırma da yapıldı

Apollon Tapınağı'na ihanete suç duyurusu

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Antik kentten sorumlu Side Müzesi Müdürü Özay Özgür, işletme sahiplerinin uygulamasının tamamen usulsüz olduğunu söyleyerek uyarılarda bulunduklarını, bir arkeolog gönderdiklerini ve olayla ilgili kolluk kuvvetlerine haber verdiklerini söyledi. Özgür, kapının bu şekilde kullanımına izin verilmeyeceğini de dile getirdi. Olayla ilgili sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıklayan Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu ise böyle bir görüntüye kesinlikle izin verilemeyeceğini kaydetti. Daha önce restoran olarak kullanılan ve son olarak gece kulübüne dönüştürülen yerin işletmecisi Yasin Tüzel ise "25.02.2021 tarih ve 11945 sayılı karar göre bu parseldeki koruma ve gezi güzergahı planı onaylı olup, amacı Apollan ve Athena tapınaklar bölgesine gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin onaylı projedeki kapılardan girerek, özel mülkiyet içinde yer alan eserlerin sergilenmesi ve tapınak bölgesinin kamuya açık gezilmesi sağlanmaktadır. Bu özel mülkiyetin içindeki tüm eserler özel mülkiyet sahibine zimmetli olup korunması ve sergilenmesi özel mülkiyet sahibi tarafından yapılarak tapınaklar bölgesinin devamının gezilmesi sağlanmaktadır" dedi.

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Apollon Tapınağı, Athena, Roma, Müze, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Athena Tapınağı'nın bitişiğinde bar açıldı, giriş kapısı olarak kazı alanındaki tarihi kalıntılar kullanıldı! - Son Dakika


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