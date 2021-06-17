ATHİB 9. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması'nın kazananları belli oldu - Son Dakika

Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) bünyesindeki Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğince (ATHİB) organize edilen "ATHİB 9. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması"nın kazananlarına ödülleri törenle verildi.

İnovatif ve özgün tasarımlar geliştirmek, uluslararası tekstil pazarında etkin olmak ve modayı belirleyen ülkeler arasında yer almak amacıyla düzenlenen organizasyonda finale kalan 10 yarışmacı, çeşitli temalarla 4 ayrı konseptini Mersin'deki AKİB binasında sergiledi.

Jüri üyeleri, sergileme alanında inceleme yaptıkları konseptlere puan verdi. Değerlendirmenin ardından "ATHİB 9. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması"nın kazananları belli oldu.

Birbirinden renkli tasarımların yarıştığı organizasyonda, "Mere" adlı koleksiyonun sahibi Kübra Çolak birinciliğe, "Kentsel Deneyim" adlı tasarımın sahibi Alper Okçu ikinciliğe, "Korozyon" adlı konseptin sahibi Yavuzhan Daşdemir ise üçüncülüğe layık görüldü.

Birinciye, para ödülü ile tasarım alanında 2 yıl yurt dışı eğitimi ve yabancı dil eğitim bursunun verildiği ödül töreninde, ikinci ve üçüncüye para ödülü takdim edildi.

"Türk tekstil sektörü dünya ihracatında önemli üretici ülkeler arasında"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı da olan ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, törendeki konuşmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle moda sektöründe bir krizin yaşandığını söyledi.

Bu kriz bittiğinde, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki moda markalarının yüzde 80'inin finansal açıdan zor durumda olacağının tahmin edildiğini dile getiren Kıvanç, şöyle devam etti:

"Krizi atlatmaya çalışırken sektördeki tüm oyuncular ise geleceğe dair de öngörülerde bulunmaya çalışıyorlar. İşte tam da bu noktada sektörümüzün en önemli avantajları olan hızlı teslimat, hedef pazarlara yakınlık, teknik altyapı, deneyim, geniş ürün yelpazesi, üretim ve tasarım kapasitesiyle ön plana çıkacağına inanıyorum. Mutlulukla ifade etmek isterim ki Türk tekstil sektörü dünya ihracatında önemli üretici ülkeler arasında. Dünya tekstil sektöründeki ciddi rekabet ortamında Türk tekstil sektörünün payını arttırabilmesi ve söz sahibi olabilmesi için rekabet şartlarının sağlanması gerektiğine inanıyoruz."

Kıvanç, özgün tasarımlar yapan, tüketiciyi tanıyan, onun ruhuna dokunmasını bilen tasarımcılara ihtiyaç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yarışmayla tasarım kültürünün güçlenmesine yardımcı olacak tasarımcı adayları ve tasarımcılara kendilerini ifade etme şansı veriyoruz. Amacımız, başta ihracatçı firmalar olmak üzere bölgemizdeki tekstil sektöründe yer alan tüm firmaların, tasarım kültürünü benimsemeleri ve dünya rekabet ortamındaki değişim hareketlerinde yer almalarını sağlamaktır. Bu amaçla gerçekleştirilen organizasyon kapsamında, geçtiğimiz 8 yılda 7 öğrencimize Ticaret Bakanlığımız desteğiyle yurt dışında iki yıl eğitim imkanı verdik. Yarışmalarda birinci olan arkadaşlarımıza bu imkanları vermeye devam edeceğiz."

Öte yandan, geçen yıl birlik bünyesinde en fazla ihracat yapan 50 firma için de ödül töreni düzenlendi. Törende, firma yetkililerine plaket takdim edildi.