Athletic Bilbao, Aynı Ay İçinde İki Copa del Rey Finali'ne Çıkıyor
31.03.2021 17:19
Athletic Bilbao, Nisan ayında iki Copa del Rey finaline çıkacak. İlk olarak, 19/20 sezonunun ertelenen finalinde en büyük rakipleri Real Sociedad ile karşılaşacaklar, ardından 2020-21 finali için FC Barcelona ile kozlarını paylaşacaklar.
Athletic Bilbao, Nisan ayında iki Copa del Rey finaline çıkacak. İlk olarak, 19/20 sezonunun ertelenen finalinde en büyük rakipleri Real Sociedad ile karşılaşacaklar, ardından 2020-21 finali için FC Barcelona ile kozlarını paylaşacaklar.
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