Atı aracına bağlayarak kilometrelerce koşturan şahsa gözaltı - Son Dakika
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Atı aracına bağlayarak kilometrelerce koşturan şahsa gözaltı

23.04.2022 23:56

- Atı aracına bağlayarak kilometrelerce koşturan şahsa gözaltı Bursa'da atını aracın arkasına bağlayarak kilometrelerce koşturan kişi gözaltına aldı.

- Atı aracına bağlayarak kilometrelerce koşturan şahsa gözaltı

BURSA - Bursa'da atını aracın arkasına bağlayarak kilometrelerce koşturan kişi gözaltına aldı. Atın aracın arkasında koştuğu o anlar ise arkadan gelen bir araçtaki yolcu tarafından saniye saniye görüntüledi.

Merkez Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'ndeki görüntülerden yola çıkan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kısa sürede savcının talimatıyla gözaltına alınan H.H.B. (60), mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahsa Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince toplamda 1055 lira idari para cezası kesildi.

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Gözaltı, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Atı aracına bağlayarak kilometrelerce koşturan şahsa gözaltı - Son Dakika


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