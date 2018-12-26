Atı Donmasın Diye Naylonla Sardılar
1 saat önce
Atı donmasın diye naylonla sardılar BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde otlaması için bırakılan atı, donmaması için naylona sardılar.
Atı donmasın diye naylonla sardılar BURSA - Bursa
'nın İznik
ilçesinde otlaması için bırakılan atı, donmaması için naylona sardılar.
İznik ilçesi Salih Caddesi Mansur Sokak'ta boş bir arazide naylona sarılmış haldeki at, görenleri şaşırttı. Sahibi tarafından gecenin soğuğundan korunması için naylona sarılan at, vatandaşların ilgi odağı oldu. Kimi fotoğraf çekinirken, kimi ise korkudan yanına yaklaşamadı.
Sahibi tarafından buraya bırakılmış olabileceğini belirten vatandaşlar, ortaya çıkan görüntünün ise ilginç olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:46 Kaynak: İHA
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