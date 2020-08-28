Atı kamyonete bağlayıp çeken hurdacıya para cezası - Son Dakika

Hurdacı olduğu öğrenilen kişiye "hayvana kasıtlı olarak kötü davranmaktan" 947 lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan ise 2 bin 473 lira para cezası uygulandı.

Kent merkezinde bir sürücünün 16 KT 935 plakalı kamyonetin arkasına bağladığı atla ilerlediğini gören vatandaşlar o anları kayda aldı.

Akşener'den "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Çok isterim ancak bunun için Türkiye'nin geleceği ile oynayamam