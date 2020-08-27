Atı kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu - Son Dakika

BURSA'da, bir atın hareket halindeki kamyonetin arkasına iple bağlanarak koşturulması görenlerin tepkisine neden oldu.

Olay akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi Atabulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 16 KM 935 plakalı kamyonetin arkasına bir at boynundan iple bağlandı. Cadde üzerinde atın bağlı olduğu hareket halindeki kamyonetin arkasından koştuğu anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kamyonun arkasına bağlanan atın trafikte koşarak ilerlediği görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu.