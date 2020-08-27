Atı kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu - Son Dakika

Bursa'da bir atın hareket halindeki kamyonetin arkasına iple bağlanarak koşturulması tepki çekti.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi Atabulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 KM 935 plakalı kamyonetin arkasına bir at iple bağlandı. Cadde üzerinde atın bağlı olduğu kamyonetin arkasından koşturulduğu anlar, sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kamyonun arkasına iple bağlanan atın trafikte koşarak ilerlediği görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki topladı. - BURSA