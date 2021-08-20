ATI KOŞMAYA BAŞLAYINCA ARABADAN DÜŞÜP YARALANDI - Son Dakika

Atın dörtnala koşması ve sahibinin düşerek tahta arabanın altında kaldığı görüntülerin ardından açıklama yapan Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş , ilçede at arabalarının faaliyetlerinin sonlandırılacağını ve yerine elektrikli yük taşıyan motosikletlerin kullanılmaya başlanacağını söyledi.

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