ATI YORULUNCA ARABAYI KENDİSİ ÇEKTİ - Son Dakika
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ATI YORULUNCA ARABAYI KENDİSİ ÇEKTİ

11.03.2022 12:15

DÜZCE'de hurdacılık yapan Tarık Tok (46), atı yorulunca arabayı kendisi çekti.

DÜZCE'de hurdacılık yapan Tarık Tok (46), atı yorulunca arabayı kendisi çekti. Atının baba yadigarı olduğunu belirten Tok, "Yaşlı at, yorgun olduğu için arabayı ben çektim" dedi.

Rıhtım Caddesi'nde önceki gün atı arkaya bağlayıp, arabayı kendisi çeken kişiyi cep telefonu kamerasıyla çekenler, o anları sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, sosyal medyada ilgi çekti. Arabayı çeken kişinin Ağa Mahallesi'nde yaşayan ve hurdacılık yapan 2 çocuk babası Tarık Tok olduğu ortaya çıktı. Tarık Tok, yaklaşık 25 yaşındaki 'Gül' isimli atının yorulması nedeniyle aracı kendisinin çektiğini söyledi.

'O BENİM KIRMIZI GÜLÜM'

Baba yadigarı atını çok sevdiğini söyleyen Tarık Tok, "Kağıt, naylon ve plastik topluyorum. At yorgundu, halsizdi. Yaşlı at, yorgun olduğu için arabayı ben çektim. Bu at, rahmetli babamdan bana kaldı. Benim bu emektarım. Satamıyoruz, atamıyoruz. Öyle bakmaya devam ediyoruz. Bizim ekmek teknemiz, kıyamadım. Ölene kadar bizde duracak. 'Yoruldu' diye kıyamıyorum da arabaya kendim koştum. Bu ata çocuğum gibi bakıyorum. Adı Gül, o benim kırmızı gülüm" dedi. (DHA)

ATI YORULUNCA ARABAYI KENDİSİ ÇEKTİ
ATI YORULUNCA ARABAYI KENDİSİ ÇEKTİ
ATI YORULUNCA ARABAYI KENDİSİ ÇEKTİ
ATI YORULUNCA ARABAYI KENDİSİ ÇEKTİ
ATI YORULUNCA ARABAYI KENDİSİ ÇEKTİ
ATI YORULUNCA ARABAYI KENDİSİ ÇEKTİ

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Baba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ATI YORULUNCA ARABAYI KENDİSİ ÇEKTİ - Son Dakika
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