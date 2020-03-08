Atiba'da yaş 37, performans 27
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Ankaragücü maçında 87 kez topla buluşup yüzde 95 isabetli pas yapan, 11 ikili mücadele kazanıp takımına 1 de penaltı kazandıran Atiba Hutchinson adeta gençlere taş çıkarıyor.
Ankaragücü maçında 87 kez topla buluşup yüzde 95 isabetli pas yapan, 11 ikili mücadele kazanıp takımına 1 de penaltı kazandıran Atiba Hutchinson adeta gençlere taş çıkarıyor. 37 yaşında futbolcu bu performansına ek olarak 7 yıllık Beşiktaş kariyerinde en skorer sezonunu geçiriyor. Bitime 9 maç kala 4 gol, 5 asistle ile 9 gole katkı veren Kanadalı futbolcu geçen seneki 4 gol, 2 asistlik performansını şimdiden geride bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 07:58
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