Atiba dejavu yaşattı!

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, Başakşehir karşısında 44. dakikada takımını öne geçirirken aynı zamanda dejavu yaşattı. Beşiktaş'ın Başakşehir'i son yediği mücadelede de siyah-beyazlıların ilk golünü Atiba atmıştı.

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, Başakşehir karşılaşmasının 44. dakikasında takımını öne geçiren isim oldu. Bu gol, Atiba'nın 2018-2019 sezonunda Başakşehir'e attığı golü de hatırlattı. Siyah-beyazlı ekibin, turuncu-lacivertli rakibine karşı aldığı son galibiyette Atiba Hutchinson, bugün attığı gole benzer bir gol atarak takımına eşitlik getirmişti. 2018-2019 sezonunun 28. hafta mücadelesinde Vodafone Park'ta rakibi karşısında 35. dakikada Robinho'nun golüyle 1-0 geriye düşen Beşiktaş, 42. dakikada ise Atiba'nın sayısıyla eşitliği yakalamıştı. Kazanılan korner atışında Adem Ljajic'in ortasında Gökhan Gönül'ün kafa vuruşu kaleci Mert'ten dönmüştü. Bu pozisyonda Atiba dönen topu iyi takip ederek filelere göndermiş ve takımına eşitliği getiren isim olmuştu. Bugün ise Atiba, Ghezzal'ın kullandığı kornerde iyi yer tutarak topa ayak koyan isim oldu ve takımını öne geçirdi. Beşiktaş, 2018-2019 sezonunda Atiba ve Burak Yılmaz'ın golleriyle rakibini 2-1 mağlup ederken, geçtiğimiz sezon oynadığı 2 maçta Başakşehir'e üstünlük kuramamıştı. Siyah-beyazlılar, turuncu-lacivertliler karşısında 1 sezon aradan sonra 3 puana uzanırken, açılış golü yine Atiba'dan geldi. - İSTANBUL