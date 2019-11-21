Son Dakika Haberleri: Atiba: Elneny üst düzey bir oyuncu
Son Dakika Spor Atiba: Elneny üst düzey bir oyuncu - Son Dakika Spor

Atiba: Elneny üst düzey bir oyuncu

6 saat önce

Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson, Konyaspor maçı ve orta sahadaki partneri Mohammed Elneny hakkında açıklamalarda bulundu.

Atiba: Elneny üst düzey bir oyuncu, System.String[]

Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson, Konyaspor maçı ve orta sahadaki partneri Mohammed Elneny hakkında açıklamalarda bulundu.

Konyaspor maçının çok önemli olduğunu söyleyen Atiba, "Bizim için önemli bir maç olacak. 3 maçlık galibiyet serimiz devam ediyor. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında maçlar kolay olmuyor. Maçlara güven içinde çıkmalıyız. Takım olarak iyiyiz ve iyi çalışıyoruz. Konyaspor maçının zor olacağının bilincindeyiz. Galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"ELNENY ÜST DÜZEY BİR OYUNCU"

Mohammed Elneny ile iyi anlaştıkların belirten Atiba, "Onunla oynarken kendimi iyi hissediyorum, çok üst düzey bir oyuncu. Tecrübeli bir oyuncu ve saha içinde de iyi anlaşıyoruz.  Bu da takıma olumlu yansıyor. Takım olarak iyi bir futbol oynamaya başladık. Takım olarak iyi oynadığımızda da herkesin işi kolaylaşıyor. Elimizden gelenin en iyisini yaparak galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Atiba'nın açıklamaları


Konyaspor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Başörtülü kadına saldıran kadın gülerek adliyeye gitti
Beşiktaş'tan Aboubakar ve Karius için açıklama Model Sophia Thomalla sevgilisi Loris Karius hakkında konuştu: Maço bir erkek, yüzüme kapı çarpar Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 21:06:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atiba: Elneny üst düzey bir oyuncu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]