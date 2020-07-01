Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ta kalacak mı? 'Devam etmek istiyorum'

Beşiktaş'ın 37 yaşındaki futbolcusu Atiba Hutchinson, yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.







İşte Atiba'nın açıklamaları;



Birçok kez söyledim, burada insanlar gerçekten çok misafirperver, çok sıcakkanlılar. Buraya geldiğim ilk günden itibaren insanlar beni hemen kabul ettiler. Gerçekten herkes çok dostane, yardımsever davrandı.



ÇOK KEYİFLİ BİR DENEYİM



Kulübe geldiğim günden bu yana herkes benim buradaki işimi kolaylaştırmak için elinden geleni yaptı. Ben, eşim, ailem, buradaki hayatımız, buradaki insanların yardımları sayesinde çok kolaylaştı ve buradaki deneyim bizim için çok keyifli bir deneyime dönüştü



SENEYE BEŞİKTAŞ'TA DEVAM MI?



Kendimi hala çok iyi hissediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Kesinlikle burada devam etmek istiyorum



BİR GÜN BEŞİKTAŞ'TA HOCA OLARAK KADRODA YER ALIR MI?



Onu bekleyip göreceğiz. Oyunculuk kariyerimden sonra burada bir rol almak ister miyim; kesinlikle duygularım, düşüncelerim pozitif. Bakalım gelecek neler gösterecek