Son dakika haber: Atiba Hutchinson: "Derbide tek amacımız kazanmak olacak" - Son Dakika

Son dakika haber: Atiba Hutchinson: "Derbide tek amacımız kazanmak olacak"

18.03.2021 12:13

Son dakika haber... - Atiba Hutchinson: "Derbide tek amacımız kazanmak olacak" Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Atiba Hutchinson: "Takım içi uyumumuz başarıyı getiriyor" Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, takımdaki arkadaşlık ortamının çok iyi olduğunu ve bunun da başarıyı getirdiğini söyledi.

- Atiba Hutchinson: "Derbide tek amacımız kazanmak olacak"

Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Atiba Hutchinson:

"Takım içi uyumumuz başarıyı getiriyor"

İSTANBUL - Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, takımdaki arkadaşlık ortamının çok iyi olduğunu ve bunun da başarıyı getirdiğini söyledi. Atiba, hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe derbisinde tek amaçlarının galibiyet olduğunu ifade etti.

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş'ta bugün gerçekleştirilen antrenman öncesinde takımın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hafta sonunda oynanacak olan Fenerbahçe derbisinin önemli bir karşılaşma olduğunu ancak bu maçın şampiyonluk anlamına gelmediğini söyleyerek sözlerine başlayan Atiba, "Büyük bir maç, önemli bir derbi karşılaşması. Uzun zamandır bekliyoruz. 2 zor Başakşehir maçının ardından bu maça çıkacağız. Derbi herkesin beklediği bir maç. Bu maçın bize kazandıracaklarının farkındayız. Bu maçta 3 puana odaklandık. Özgüvenimiz yüksek ama bu da fazla özgüven anlamına gelmeyecek. Yaptığımız şeyi yaparak 3 puan almaya devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

"Kimse takımdan büyük değildir"

Şampiyonluk yolunda gerekli her şeye sahip olduklarını ifade ederek cümlelerine devam eden Atiba Hutchinson, "Atmosfer dışarıdan da görünüyordur. Takım enerjimiz yüksek ve uzun süredir böyle. Saha içinde ve saha dışında bu atmosfer bize çok faydalı oluyor. Henüz kazanılmış bir şey yok. Her maça ayrı bakıyoruz. Sezon sonu yaklaşıyor ve yaklaştıkça da bunu daha çok hissediyoruz" dedi. Takımdaki futbolcuların birbirleriyle ilişkisinin çok iyi olduğunu da söyleyen Atiba, "Dediğim gibi kimse takımdan büyük değil. Bir hedef ve amaç için buradayız. Saha içinde ve dışında iyi ilişkilerimiz var. İlk yarıda oynadığımız Fenerbahçe ve öncesindeki Başakşehir maçları çok iyiydi. Bu tarz maçlar inanç ve özgüven kazandırdı. Art arda kazanmak da bunu pekiştirdi. Üzüldüğüm maç olarak iç sahada oynadığımız Trabzonspor maçını söyleyebilirim. İyi oynadık ama detaylarda kaybettik. İyi gidiyoruz ve bu şekilde devam etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

"3. çocuğuma da şampiyonluk hediye etmek istiyorum"

Her maçta elinden geleni yapmaya çalışan bir oyuncu olduğunu belirten Atiba, "Savunma ve hücumda her zaman bunu yapıyorum. Bu sezon çok fazla savaşçı ve başarıya aç oyuncumuz var. Her maça galibiyet için çıkıyoruz. Her maçta üzerime düşeni yapıyorum. Elimizden geleni sürekli aynı seviyede yapıp katkı sağlamaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın daha önce kendisi için, "Atiba devam etmek isterse, bırakmak isterse ya da teknik ekibe katılmak isterse, biz onun isteğine göre hareket ederiz" açıklaması hakkında konuşan başarılı futbolcu, "Hocamıza sözleri için teşekkür ederim. Şu anda kendimi iyi hissediyorum. Sezon başından bu yana durumumuz değişmiş değil. 2 ay kaldı sezonun bitimine. Şu anda hedefe odaklandık. Aklımda devam etmek var. Şu anda iyi hissediyorum ve ilerleyen süreç için sezon sonunda tekrar durumuma bakmak istiyorum. Futbolun ardından teknik ekipte yer almak bir ihtimal. Bu duruma da bakacağız ve alternatifleri değerlendireceğiz" dedi.

Atiba, 3 çocuğu olduğunu ve 2 şampiyonluk yaşadığının hatırlatılması üzerine de "2 şampiyonluğum var ve 3 çocuğum var. Diğer çocuğuma da bir şampiyonluk hediye etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Derbide iki takım için de bir savaş olacak"

Bu sezon hücuma daha çok çıkmasıyla alakalı 38 yaşındaki futbolcu, "Orijinal olarak mevkiim 6 numara. Geçmişte bu pozisyonda oynadım ama maçın gidişatına göre hücuma çıkıyorum. Takımda kaliteli hücum oyuncularımız da var. Ama baktığınızda 6 numara oynuyorum ve maç içinde hücuma katkı vermem gerektiğinde bunu yapıyorum" diye konuştu.

Atiba, pazar günü oynayacakları Fenerbahçe maçına ilişkin görüşlerini de, "Derbi maçları zor maçlardır. Her iki takım için de önemi çok yüksek karşılaşmalar oluyor. Ligdeki yeri iyi olan 2 takım karşılaşacak. Biz de onlar da maçın önemini biliyor. Bir savaş olacak ve iki taraf da puan almak isteyecek. Sezonun geri kalanı için belirleyici maçlardan olacak. Kazanmak istiyoruz. Şampiyonluk konusunda da yüzde vermek istemiyorum. Maç maç bakarak ilerlemek istiyoruz" cümleleriyle aktardı.

"Josef'in performansı bütün takımı üst seviyeye çıkarıyor"

Orta sahada birlikte oynadığı Josef'in çok önemli bir isim olduğuna dikkat çeken Atiba, "Josef'in performansı beni ve bütün takımı üst seviyeye çıkarıyor. Ben hücuma çıkarken kendimi daha rahat hissediyorum. Bu oynadığımız takım oyunu da bana çok uyuyor ve beni ileriye taşıyor. Josef bütün hataları ve açıkları kapatan bir oyuncu. Çok akıllı bir futbolcu. O bölgede oynayan bir oyuncunun sahip olması gereken bütün özelliklere sahip, takımı bir seviye ileriye taşıyor. Onunla oynamaktan dolayı memnunum" diyerek devam etti.

Başarılı oyuncu, son olarak vatandaşı Larin'in de performansını değerlendirerek, "Larin bütün sezon çok iyi oynadı ve oynamaya devam ediyor. Takıma katkı veriyor. Hücumda eksiklik yaşadığımızda bu eksikliği tamamlayan bir oyuncu. Özgüveni yüksek ve her an skora katkı yapan bir seviyede. Onun durumu da beni memnun ediyor" dedi ve sözlerini tamamladı.

Son dakika haber: Atiba Hutchinson: Derbide tek amacımız kazanmak olacak
Son dakika haber: Atiba Hutchinson: Derbide tek amacımız kazanmak olacak
Son dakika haber: Atiba Hutchinson: Derbide tek amacımız kazanmak olacak
Son dakika haber: Atiba Hutchinson: Derbide tek amacımız kazanmak olacak
Son dakika haber: Atiba Hutchinson: Derbide tek amacımız kazanmak olacak
Son dakika haber: Atiba Hutchinson: Derbide tek amacımız kazanmak olacak

Atiba Hutchinson, Fenerbahçe, Beşiktaş, Derbi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber: Atiba Hutchinson: 'Derbide tek amacımız kazanmak olacak' - Son Dakika Spor


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