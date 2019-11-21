Son Dakika Haberleri: Atiba Hutchinson: Galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz
Son Dakika Spor Atiba Hutchinson: Galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz - Son Dakika Spor

Atiba Hutchinson: Galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz

6 saat önce

Konyaspor maçının çok önemli olduğunu söyleyen Atiba, "Bizim için önemli bir maç olacak.

Atiba Hutchinson: Galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz, System.String[]

Konyaspor maçının çok önemli olduğunu söyleyen Atiba, "Bizim için önemli bir maç olacak. 3 maçlık galibiyet serimiz devam ediyor. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında maçlar kolay olmuyor. Maçlara güven içinde çıkmalıyız. Takım olarak iyiyiz ve iyi çalışıyoruz. Konyaspor maçının zor olacağının bilincindeyiz. Galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.


"ELNENY ÜST DÜZEY BİR OYUNCU"


Mohammed Elneny ile iyi anlaştıkların belirten Atiba, "Onunla oynarken kendimi iyi hissediyorum, çok üst düzey bir oyuncu. Tecrübeli bir oyuncu ve saha içinde de iyi anlaşıyoruz.  Bu da takıma olumlu yansıyor. Takım olarak iyi bir futbol oynamaya başladık. Takım olarak iyi oynadığımızda da herkesin işi kolaylaşıyor. Elimizden gelenin en iyisini yaparak galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz" dedi.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Konyaspor, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:26 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği oyuncuları Türkiye'ye gitme konusunda uyardı
Pakistan, Keşmir anlaşmazlığı için Türkiye'yi arabuluculuk yapmaya davet etti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok Cüneyt Özdemir: ABD'de 'Doktora gideyim' dedim mart ayına randevu verdiler, daha kasımdayız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 21:50:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atiba Hutchinson: Galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]