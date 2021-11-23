SPOR Atiba Hutchinson: Gururumuz için önemli bir maç olacak - Son Dakika

SPOR Atiba Hutchinson: Gururumuz için önemli bir maç olacak

"Şu an olmayı istemediğimiz bir yerdeyiz"

"Herkesten verim alıp, bir şekilde içinde bulunduğumuz durumdan çıkmayı hedefliyoruz"

OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş'ta takım kaptanlarından Atiba Hutchinson, "Bir anlamda kendi gururumuz için önemli bir maç olacak. İyi bir şekilde bitirebilmek için önemli bir maça çıkacağız" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5'inci maçında Beşiktaş yarın sahasında Hollanda ekibi Ajax'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde takım kaptanlarından Atiba Hutchinson, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özgüvenlerini tekrardan kazanmak için yarın oynanacak maçın önemine dikkat çeken Atiba Hutchinson, "Yarın bizim için, bir anlamda kendi gururumuz için de önemli bir maç olacak. İyi bir şekilde bitirebilmek için önemli bir maça çıkacağız. 2 maç var önümüzde. 6 puanla tamamlamak bizim için iyi olur. Niyetimiz bu yönde. Ajax güçlü bir takım. Uzun yıllardır Avrupa'da oynuyorlar ve başarılılar. Biz şu an özgüvenimizi tekrar kazanmak için doğru futbolu oynayıp, iyi bir performans gösterip, istediğimiz sonucu yarın almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN OLMAYI İSTEMEDİĞİMİZ BİR YERDEYİZ"

Takımda işlerin iyi gitmediğini ve bunun farkında olduklarını söyleyen tecrübeli futbolcu, "İşler iyi gitmiyor. Futbolda inişler, çıkışlar oluyor. Bunlar normal. Şu an olmayı istemediğimiz bir yerdeyiz. Bence hepimiz bunun bir parçasıyız. Önemli olan böyle durumlarda nasıl reaksiyon gösterdiğinizdir. Bu durumdan nasıl çıkılacağını bilmektedir. Önümüzdeki maç Şampiyonlar Ligi maçı. Taraftarımızın önünde iyi bir mücadeleyle, birbirimizin için savaşarak iyi bir sonuç almak istiyoruz. Bir nebze de olsa normale dönmek istiyoruz. İşler umarım istediğimiz gibi gider. Dediğim gibi önemli olan nasıl bir reaksiyon verip, bu durumdan nasıl çıkacağımız" şeklinde konuştu.

"HERKESTEN VERİM ALIP, BİR ŞEKİLDE İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ DURUMDAN ÇIKMAYI HEDEFLİYORUZ"

Geçtiğimiz sezonlarda çok fazla sakatlık yaşamadığını ancak bu sezon şansızlığında olduğunu belirten Atiba Hutchinson, "Benim tarafından baktığınız çok fazla sakatlık yaşamış değilim geçmişte. Bunu kötü bir şans olarak da değerlendirebiliriz. Geçen sezon da çok uzundu. Her şey üst üste geldi. Tüm bu maç yoğunluğunu da üst üste koyarsak, şans faktörünü de göz önünde bulundurursak bu sakatlıkların neden olduğunu birazcık anlayabiliriz. Şu an bulunduğumuz noktada birçok arkadaşımız geri döndü. Uzun süredir bir arada değildik. Artık beraber oynayacağız. İyi maçlar çıkartıp, iyi performanslar gösterip, herkesten verim alıp, bir şekilde içinde bulunduğumuz durumdan çıkmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.