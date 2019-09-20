Son Dakika Haberleri: Atiba hutchinson: işler bizim için yolunda gitmedi
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Atiba hutchinson: işler bizim için yolunda gitmedi

44 dakika önce

Atiba Hutchinson, "Daha fazla konsantre olmamız, odaklanmamız gerekiyordu.

Atiba hutchinson: işler bizim için yolunda gitmedi, System.String[]

Atiba Hutchinson, "Daha fazla konsantre olmamız, odaklanmamız gerekiyordu. İşler bizim için yolunda gitmedi ve rakip, hatalarımızı değerlendirdi" dedi.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında deplasmanda Slovan Bratislava'ya 4-2 kaybeden Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncu Atiba Hutchinson maç sonunda açıklamalarda bulundu. Bireysel hatalar yaptıklarını vurgulayan Atiba, "Buraya kazanmaya geldik. İlk yarının sonuna kadar iyi oynadık ve devreye önde girdik. İkinci yarıya biraz daha yavaş başladık, dağınıktık. Hatalar yaptık ve rakip bizi cezalandırdı" şeklinde konuştu.

Bratislava, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:12 Kaynak: DHA
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