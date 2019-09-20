Atiba Hutchinson: İşler bizim için yolunda gitmedi
37 dakika önce
UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında deplasmanda Slovan Bratislava'ya 4-2 kaybeden Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncu Atiba Hutchinson maç sonunda açıklamalarda bulundu.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında deplasmanda Slovan Bratislava'ya 4-2 kaybeden Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncu Atiba Hutchinson maç sonunda açıklamalarda bulundu. Bireysel hatalar yaptıklarını vurgulayan Atiba, "Buraya kazanmaya geldik. İlk yarının sonuna kadar iyi oynadık ve devreye önde girdik. İkinci yarıya biraz daha yavaş başladık, dağınıktık. Hatalar yaptık ve rakip bizi cezalandırdı" şeklinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:15
Loris Karius, Beşiktaş taraftarını çıldırttı! Medipol Başakşehir, Roma'ya 4-0 mağlup oldu! Beşiktaş taraftarı isyan etti: Fikret Orman istifa Beşiktaş'ta Victor Ruiz sakatlandı, Abdullah Avcı yıkıldı!