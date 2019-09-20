Son Dakika Haberleri: Atiba Hutchinson: İşler bizim için yolunda gitmedi
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Atiba Hutchinson: İşler bizim için yolunda gitmedi

37 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında deplasmanda Slovan Bratislava'ya 4-2 kaybeden Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncu Atiba Hutchinson maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Atiba Hutchinson: İşler bizim için yolunda gitmedi, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında deplasmanda Slovan Bratislava'ya 4-2 kaybeden Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncu Atiba Hutchinson maç sonunda açıklamalarda bulundu. Bireysel hatalar yaptıklarını vurgulayan Atiba, "Buraya kazanmaya geldik. İlk yarının sonuna kadar iyi oynadık ve devreye önde girdik. İkinci yarıya biraz daha yavaş başladık, dağınıktık. Hatalar yaptık ve rakip bizi cezalandırdı" şeklinde konuştu.

Bratislava, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:15 
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