Son Dakika Haberleri: Atiba Hutchinson: "İyi bir sonuç almak istiyoruz"
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Atiba Hutchinson: "İyi bir sonuç almak istiyoruz"

1 saat önce

- Atiba Hutchinson: "İyi bir sonuç almak istiyoruz"İSTANBUL - Beşiktaş'ın kaptanlarından Atiba Hutchinson, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Wolverhampton'ı mağlup etmek istediklerini belirterek, "Taraftar desteğiyle pozitif bir sonuçla sahadan ayrılmalıyız" dedi.

Atiba Hutchinson:

- Atiba Hutchinson: "İyi bir sonuç almak istiyoruz"

İSTANBUL - Beşiktaş'ın kaptanlarından Atiba Hutchinson, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Wolverhampton'ı mağlup etmek istediklerini belirterek, "Taraftar desteğiyle pozitif bir sonuçla sahadan ayrılmalıyız" dedi.

Beşiktaş'ta kaptanlardan Atiba Hutchinson, Wolverhampton maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmayla ilgili değerlendirmede bulunarak sözlerine başlayan Atiba, "Yarın önemli bir maça çıkacağız. Grupta ilk iç saha maçımız. Karşımızda iyi bir takım ve iyi bir rakip var. Geçen sezon Premier Lig'de iyi işler yaptılar ama onlar da lige istedikleri gibi başlayamadılar. Pozitif futbol oynayan iki takımın maçı olacak. Mental ve fiziksel anlamda iyi işler yapmak için hazırlanıyor. İyi bir performans gösterip, birbirimiz için mücadele ederek, taraftar desteğiyle pozitif bir sonuç almak istiyoruz" diye konuştu.

"Önemli bir fırsat"

Uzun zamandır Beşiktaş forması giydiğini söyleyen tecrübeli futbolcu, "İnişli çıkılı dönemler yaşadık ve şu anda da zor bir dönemdeyiz ve mutlu değiliz. Kendi aramızda da bu konuyu konuşuyoruz. Antrenmanda bazı şeyleri düzeltmek için sıkı şekilde çalışıyoruz ve inanıyoruz ki kısa süre içinde işler çok hızlı şekilde pozitif yönde değişebilir. Yarın da bu anlamda önemli bir fırsat. Birbirimiz için, taraftar için, takım için bir şansımız var ve bunu değerlendirmek istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Beşiktaş, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:46 Kaynak: İHA
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