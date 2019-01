Atiba Hutchinson: "Ligin İlk Yarısında İşler Umduğumuz Gibi Gitmedi"

Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ın Antalya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Antalya'daki kampın iyi başladığını ifade eden Atiba, "Kamp iyi koşullarda başladı, iyi koşullarda devam ediyor. Tatilde hepimiz dinledik, toparlandık, dinledik. Ligin ikinci yarısı için tekrar çalışmaya başladık. Koşullar gayet iyi, İyi bir ortam var, iyi çalışmalar yapıyoruz. Sıkı çalışıyoruz. Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Çünkü ligin ilk yarısında işler umduğumuz gibi gitmedi. Çok inişli-çıkışlı bir ilk yarı geçirdik. Devamlılık gösterme konusunda bir türlü istediğimiz noktaya gelemedik. Şimdi burada bu eksikleri kapatıp, çok sıkı bir şekilde çalışıp, ikinci yarıya iyi başlayıp, devamlılığı yakalamak ve bir seri oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.



"EN ÖNEMLİ GÖREVİMİZ BU DURUMU TERSİNE ÇEVİRMEK"



Takımın durumu hakkında oyuncularla birçok kez konuştuklarını söyleyen tecrübeli oyuncu, "Birçok defa aramızda konuştuk. İlişkiler bazında bir problemimiz yok. Bu takım son birkaç sezondur bu ilişkileri iyi bir şekilde oluşturdu. Birliktelik anlamında da bir sorun yok ama sahada işler istediğimiz gibi gitmedi. Çok açık bir şekilde ortada. Geçmiş sezonda olduğu gibi gitmedi işler. Bu durumu değiştirmek istiyoruz. Tüm takım iyi çalışıyor. Antrenman keyifli geçiyor. Herkes birbiriyle iletişim halinde. Hepimiz profesyonel oyuncularız. Sorumluluklarımızı, görevlerimizi biliyoruz. Buradaki en önemli görevde bu durumu tersine çevirebilmek. Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapabilmek" şeklinde konuştu.



"SERİ YAKALAMAMIZ GEREKİYOR"



Tecrübeli bir takım olduklarını belirten Atiba, "Biz genel olarak tecrübeli bir takımız. Ligde iyi bir konumda olmadığımız ortada. Ama kaliteyle, tecrübeyle iyi bir seri yakalayabiliriz. Ligin ilk yarısında onu yapamadık. Şampiyon olabilmek, yarışın içinde kalabilmek için sezonun bir noktasında seri yakalamak lazım. Önümüzde tırmanmamız gereken çok önemi bir engel var. Çünkü önümüzde önemli takımlar var. Onları geçmemiz gerekiyor. İşimize odaklanırsak yapabiliriz. Bu durumu değiştirebiliriz. Çünkü yeterli tecrübeye sahibiz" dedi.



"LARİN'İN FIRSATLARI DEĞERLENDİRMESİ GEREKİYOR"



Vatandaşı Cyle Larin ile ilgile de konuşan Atiba, "Türkiye'de şu ana kadar beklentileri karşılayamadı ama genel anlamda gerçekten belirli bir kaliteye sahip. Belirli gol becerisi olan bir oyuncu. Fırsat bulduğunda da kullanması gerekiyor. Şunu da unutmayalım hala çok genç bir oyuncu. Öğrenmesi gereken çok şey var. Avrupa'da ilk kez yer alıyor. Gerçekten çok çalışıyor. Umarım işler onun için de yoluna girer. Bu beni mutlu eder. Hem insanlık anlamında hem de oyuncu anlamında doğru bir isim olduğunu düşünüyorum. Transferi öncesinde kulüple görüştüm. Burası için uygun olduğunu söyledim. Zamana ihtiyacı var. Tüm golcüler gibi oynama alışkanlığını kazanmaya ihtiyacı var. Potansiyeli yüksek. Kale önünde tehdit yaratabilen bir oyuncu. Ben gelişim sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.



"FIRSATIM OLURSA TÜRKİYE'DE KALMAK İSTERİM"



Futbol kariyerini sonlandırmayla ilgili henüz karar vermediğini söyleyen tecrübeli futbolcu, "Bende onu düşünüyorum. Türkiye'de 6'ncı yılım. Burada keyifliyim. Mutluyum. Ailem de mutlu. İnsanlar bana çok iyi davranıyorlar. İnsanların sevgisini görüyorum. Şuanda da doğrusunu söylemek gerekirse tam olarak ne yapacağım emin değilim. Ama şurası Türkiye'de kalma fırsatım olursa, burada devam istiyorum. Burada mutluyum" şeklinde konuştu.



"DORUKHAN'IN PARLAK BİR GELECEĞİ VAR"



Takımın genç oyuncularından Dorukhan'ın parlak bir geleceği sahip olduğuna dikkat eken Atiba, "Dorukhan çok iyi, yetenekli bir oyuncu ve doğru bir mantaliteye sahip. Bulduğu fırsatı çok iyi kullandı. Potansiyeli çok yüksek. Ben çok parlak bir geleceği olacağına inanıyorum. Umarım bu şekilde devam eder. Biz de onun oyuncu olarak gelişimini izleyeme devam ederiz" ifadelerini kullandı.



"BURAK HER ZAMAN BÜYÜK TEHDİT"



Takımın yeni transferi Burak Yılmaz ile ilgili de konuşan tecrübeli orta saha, "Burak Yılmaz kariyeri boyunca oynadığı her takıma katkı yapmış birisi. Gol pozisyonu yaratabiliyor ve golcü özelliği yüksek olan bir oyuncu. Rakip için her zaman büyük tehdit. Bunu bize karşı oynadığında da net bir şekilde görmüştüm. Çok akıllı ve doğru koşuları yapabiliyor. Doğru yerde olabiliyor. Bu anlamda da Beşiktaş'a ciddi katkısı olabilecek bir oyuncu" diye konuştu.



"İLK KEZ BU KADAR AÇIK BİR LİGE TANIKLIK EDİYORUM"



Süper Lig'de potansiyelli genç oyuncuların olduğuna dikkat çeken Atiba, "Buradaki 6'ncı yılım. İlk kez bu kadar açık bir lige tanıklık ediyorum. Neden tam bilmiyorum. Açıklanması zor bir durum. Ben kendi açımızdan bakıyorum. Bir türlü oyunu kontrol eden, üstünlük kuran yapıyı oluşturamadık. Ligin ikinci yarısında işler daha doğru bir yönde ilerleyecektir. Yusuf, Abdülkadir çok genç potansiyelli oyuncular, çok akıcı bir şekilde oynayabiliyorlar. Başakşehir'de Visca da aynı şekilde. Burada benim ilk geldiğim günden beri lig günden güne gelişti. İyi oyuncular geldi. Genç oyuncular gelişim gösterdi. Bu da lig adına önemli. Sadece Beşiktaş için değil. Tüm takımlar için önemli. Hem ligi hem de milli takımı daha güçlü kılma anlamında önemli. Ayrıca dışarıdan gelen oyunculara bu kadar bağımlı olmama anlamında önemli O yüzden tartışılması gereken bir konu" ifadelerini kullandı. - Antalya

