Atiba Hutchinson: "Tekrar arkadaşlarımla beraberim" dedi.

Beşiktaş ile sözleşmesini 1 yıl uzatan Atiba Hutchinson, "Tekrar arkadaşlarımla beraberim. PAOK maçını dört gözle bekliyoruz" dedi.

Beşiktaş'ta yeni 1 yıllık sözleşme imzalayan Atiba Hutchinson, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Tekrar arkadaşlarımla beraberim. Birkaç idman kaçırdım ama bugün topa dokunabildim. Gelecek ne getirecekse ona hazırlanıyoruz, çok pozitifiz. İyi de çalışıyoruz. PAOK maçını dört gözle bekliyoruz. İyi bir eşleşme, zor olsa da iyi çalışıyoruz. Birbirini tanıyan bir ekip var. Maça kadar daha iyi olacağız. Maçı iyi geçmeyi istiyoruz" dedi. - İSTANBUL