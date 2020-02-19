Atiba Hutchison Taraftarlarla Yemek Yedi - Son Dakika
Son Dakika Spor Atiba Hutchison Taraftarlarla Yemek Yedi - Son Dakika Spor

Atiba Hutchison Taraftarlarla Yemek Yedi

12 dakika önce

Beşiktaş'ın Trinidad ve Tobago asıllı Kanadalı millî futbolcusu Atiba Hutchison, Siyah-Beyazlı taraftarlarla yemekte buluşup, sorularını yanıtladı.

Beşiktaş'ın Trinidad ve Tobago asıllı Kanadalı milli futbolcusu Atiba Hutchison, Siyah-Beyazlı taraftarlarla yemekte buluşup, sorularını yanıtladı.

Atiba Hutchison Taraftarlarla Yemek Yedi

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:20 
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