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Atiba Hutchison Taraftarlarla Yemek Yedi
12 dakika önce
Beşiktaş'ın Trinidad ve Tobago asıllı Kanadalı millî futbolcusu Atiba Hutchison, Siyah-Beyazlı taraftarlarla yemekte buluşup, sorularını yanıtladı.
Beşiktaş'ın Trinidad ve Tobago asıllı Kanadalı milli futbolcusu Atiba Hutchison, Siyah-Beyazlı taraftarlarla yemekte buluşup, sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:20
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