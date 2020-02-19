Atiba Hutchison Taraftarlarla Yemek Yedi

Beşiktaş 'ın Trinidad ve Tobago asıllı Kanadalı milli futbolcusu Atiba Hutchison, Siyah-Beyazlı taraftarlarla yemekte buluşup, sorularını yanıtladı.

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"Sabaha kadar buradayız" diyen fenomen simitçi, dizi ve filmlerde kullanılmaması için sözünün patentini alacak