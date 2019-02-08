Atiba'nın Doğum Günü Kutlandı
1 saat önce
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson'ın doğum günü kutlandı.
Beşiktaş
'ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson
'ın doğum günü kutlandı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılacak antrenman öncesi Atiba için pasta kesildiği belirtildi.
Teknik direktör Şenol Güneş
, teknik ekip ve futbolcuların 36 yaşına giren Kanadalı oyuncuya mutluluklar dilediği aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:09 Kaynak: AA
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