Son Dakika Haberleri: Atiba'nın Doğum Günü Kutlandı

Atiba'nın Doğum Günü Kutlandı

1 saat önce

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson'ın doğum günü kutlandı.

Atiba'nın Doğum Günü Kutlandı, System.String[]
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson'ın doğum günü kutlandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılacak antrenman öncesi Atiba için pasta kesildiği belirtildi.

Teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcuların 36 yaşına giren Kanadalı oyuncuya mutluluklar dilediği aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:09 Kaynak: AA

Beşiktaş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki'den Fikret Orman'a Ziyaret Çin Ekibi Beijing Gouan, Gary Medel İçin 10 Milyon Euroyu Gözden Çıkarttı

Kartal Yuvası"Nda Ateş Eden Kişi Gözaltına Alındı (2) (Aktüel) ABD'de Bitkisel Hayattaki Kadının Tecavüze Uğradığı Hastane Kapatılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 20:46:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atiba'nın Doğum Günü Kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]